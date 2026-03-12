Nuevo ciclo en Servicio Militar Voluntario

El Ministerio de Defensa (MIDE) dio apertura formal al ciclo de entrenamiento correspondiente al período marzo-mayo 2026 del Programa de Formación en Valores del Servicio Militar Voluntario, mediante un solemne acto de izada de bandera celebrado en el Politécnico Evangelina Santos Bergés, ubicado en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este.

La actividad fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), quien estuvo acompañado por el general de brigada piloto Rafael Acosta Sena (FARD), director del Servicio Militar Voluntario, y por Rut de los Santos, directora del Politécnico Evangelina Santos Bergés.

Durante el acto, el ministro de Defensa destacó la importancia del Servicio Militar Voluntario como una iniciativa orientada a fortalecer los valores cívicos, patrióticos y de disciplina entre la juventud dominicana, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con la nación.

El programa impacta a jóvenes de diferentes provincias del país, brindándoles orientación en valores, formación en liderazgo, disciplina, respeto a los símbolos patrios y herramientas que contribuyen a su desarrollo personal y social, al tiempo que fomenta el sentido de responsabilidad y amor por la patria.

Fernández Onofre resaltó que este tipo de iniciativas forman parte del compromiso del Ministerio de Defensa de contribuir con la educación en valores y la formación integral de la juventud, promoviendo una cultura de respeto, civismo y servicio a la sociedad.

En la actividad también acompañaron al ministro de Defensa el viceministro para Asuntos Militares, mayor general Miguel Rubio Báez (ERD), así como el presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

El acto de izada de bandera marca el inicio de un nuevo período de formación dentro del Programa de Servicio Militar Voluntario, una iniciativa que continúa consolidándose como un espacio de crecimiento y orientación para la juventud dominicana, fortaleciendo los valores que sustentan la identidad nacional y el compromiso con el desarrollo del país.