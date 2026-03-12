El 53.31% de las pensiones solidarias del Estado tienen como beneficiarias a las mujeres

En los primeros meses de 2025, el Gobierno dominicano otorgó 7,925 pensiones solidarias del Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Según los datos compartidos por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, durante varios paneles del 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70), estas pensiones se suman a las 59,703 otorgadas entre 2020 y 2024.

“De estas pensiones, el 90.85 % corresponde a casos por vejez, y el 53.31 % de las personas beneficiarias son mujeres, reflejando el enfoque de equidad que orienta nuestras políticas públicas”, señaló.

Asimismo, destacó que a través del programa “Atrévete a Soñar” se ha acompañado a 2,200 mujeres adultas mayores en situación de vulnerabilidad, “promoviendo su autoestima, su autonomía y su participación activa en sus familias y comunidades”.

“De manera complementaria, 23,881 personas adultas mayores han sido integradas a ‘Comunidades de Superación’, espacios que promueven inclusión social, bienestar emocional y participación comunitaria”, explicó Gloria Reyes ante la ONU.

Durante sus intervenciones, la ministra resaltó las normativas impulsadas por el Gobierno dominicano a favor de mujeres, niños, adolescentes y personas envejecientes, así como en favor de la igualdad de género.

Entre ellas mencionó: Ley 352-98 sobre protección de la persona envejeciente, que creó el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape); el Nuevo Código Penal (Ley 74-25) y sus artículos destinados a erradicar la violencia contra las mujeres y sancionar a los agresores.

Además, la Ley 20-23, que tipifica la violencia contra las mujeres y las leyes 1-21 y 4-23, que crean el sistema de cuidados y prohíben el matrimonio infantil.

Gloria Reyes subrayó que uno de los compromisos del Estado sigue siendo avanzar hacia una ley integral contra la violencia, que articule de manera más eficaz todos los instrumentos del Estado para que ninguna mujer “tenga que elegir entre su seguridad, su dignidad y su futuro”.

“La violencia contra las mujeres persiste allí donde fallan los sistemas de protección y donde la igualdad existe en las leyes, pero aún no se refleja en la vida cotidiana”, concluyó.