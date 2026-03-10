Apresan a dos adolescentes acusados de homicidio durante un asalto en La Romana

Agentes de la policía apresaron a dos adolescentes de 16 y 17 años, señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre de 70 años, durante un asalto en el sector Pica Piedra, del municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los menores admitieron su participación en el hecho, cometido junto a otros individuos identificados como “Raimer”, “Powell” y “El Compa”, quienes actualmente se encuentran prófugos.

Según la policía los implicados habrían penetrado a la residencia de la víctima portando armas blancas con la intención de despojarlo de dos celulares. Durante el asalto, el hombre opuso resistencia, recibiendo heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

La detención fue realizada por oficiales de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), junto con agentes de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), tras una labor de inteligencia que dice la policía, hizo en la zona.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las labores de búsqueda y captura de los demás implicados.