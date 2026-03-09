Santo Domingo y otras provincias en alerta por posibles inundaciones

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mantiene en alerta a nueve provincias del país por posibles inundaciones. Esto se debe a la incidencia de una vaguada que continuará afectando las condiciones del tiempo provocando lluvias sobre el territorio nacional.

En alerta están: Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez.

En horas de la mañana se presentarán precipitaciones débiles a moderadas, en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintos poblados de las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y el norte.

Sin embargo, en la tarde las condiciones meteorológicas se incrementarán, por lo que las lluvias pasarán de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento en diferentes comunidades.

Estas precipitaciones se presentarán en municipios de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Santiago, San Juan y Elías Piña, y otras localidades.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Oleaje peligroso

En algunos sectores de las costas atlántica y caribeña, "recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales" dice el Indomet.