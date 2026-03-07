Condenan atropello policial a la prensa

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Distrito Nacional, condenó el viernes “enérgicamente” el atropello por parte de agentes policiales contra miembros de la prensa mientras cubrían el caso de una profesora señalada de presunto maltrato infantil en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

El incidente tuvo lugar en las afueras de la guardería “Little Sleps” (Mi Segundo Hogar), donde una profesora es señalada de maltratar a una niña obligándola a comerse su propio vómito.

El atropello se produjo tras el arresto de la cuidadora, cuyo pariente agredió a dos periodistas durante su salida del centro.

Allí intervino la policía, que repeló la situación con bombas lacrimógenas.

La situación, sin embargo, escaló cuando un agente policial rastrilló su arma de fuego contra periodistas y camarógrafos.

El gremio denunció que las reporteras Ana Laura López, del medio digital De Último Minuto, y Jéssica Hernández, de Red Nacional de Noticias, fueron golpeadas y ultrajadas por familiares de la docente señalada.

De acuerdo con los reportes, López fue agredida en uno de sus brazos con una sombrilla, presuntamente por una hermana de la acusada.

En tanto, Hernández se desmayó durante el incidente, aparentemente afectada por el gas pimienta utilizado por agentes policiales para dispersar la trifulca, así como por los golpes recibidos en medio del altercado.

Las agresiones contra los periodistas constituyen “un atentado contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación cuando se encuentren realizando su labor informativa”, indicó el gremio.

“Los policías empezaron a tirar bombas lacrimógenas y agredirnos a nosotros. Hubo uno que se bajó de una camioneta (policial) y nos sobó una arma de fuego”, contó a Listín Diario una de las periodistas, que prefirió no revelar su nombre.

Más tarde, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, dijo que las malas actuaciones de los agentes son “inaceptables” y que el caso será investigado por los organismos de control interno. Lamentó el incidente que ocurrió por el “uso desproporcionado” por parte de un agente al lanzar gas pimienta.

Aseguró que el responsable de esta acción ya fue identificado y será sometido al Ministerio Público si así se amerita luego de las investigaciones.

“La Policía Nacional no tolera ni tolerará excesos por parte de sus agentes”, declaró Pesqueira.

Caso de la niña

El caso de presunto maltrato infantil ha sido divulgado en redes sociales con videos en los que se observa a la cuidadora obligando a la niña, de cuatro años, a ingerir su propio vómito y residuos del piso.

“Trágatelo, trágatelo. Cuidado si lo botas. Cuidado si me vomitas”, se escucha decir a la profesora en uno de los audiovisuales.

Conani dijo que la situación ha sido informada al departamento correspondiente “para el abordaje de lugar”.