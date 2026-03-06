Estos son los pasos para que los menores de edad soliciten el carnet de aprendizaje para conducir

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) publicó este jueves en su cuenta de Instagram cuáles son los pasos que deben seguir los menores de edad (a partir de los 16 años de edad) para tramitar su documento de aprendizaje para poder conducir.

En primer lugar, este tipo de permiso está dirigido a menores de 16 años a 18 años de edad y de acuerdo a la ley 63-17 artículo 200 en el que se estipula que los menores podrán portar licencia de conducir en los siguientes casos:

1. Si el padre, madre o tutor legalmente autorizado da expresamente su consentimiento para que el menor pueda conducir un vehículo de la propiedad de alguno de ellos, se hagan completamente responsables de faltas a la ley de tránsito y el saldo monetario de los daños causados por el ellos mientras transitan.

2. En el caso de que el menor se emancipe por medio de un matrimonio.

Luego de asegurarse que cuenta con algunos de estos respaldos, al momento del trámite deben acudir a las oficinas de las institución con la cédula del menor (tanto la original como una copia), no tener multas ni ningún tipo de contravención pendiente, llevar el comprobante de pago del servicio y el poder debidamente notariado y legalizado por los padres o tutores.

El trámite cuesta RD$2,900.00 con impuestos incluidos según la publicación y el proceso del pago se puede hace de tres formas, el primero es en la oficina virtual del Intrant que está disponible 24 horas al día los 7 día a la semana, el segundo es al pagar por ventanilla en el Banco de Reservas y el tercero es con tarjeta de crédito en las oficinas de la institución vial.

En los procedimientos de la fase 1, deben acudir a una de las sucursales o la sede central del Intrant con los documentos señalados anteriormente, ir al departamento jurídico de Licencias de Conducir que es el encargado del proceso, completar el debido formulario y luego pasar al área de registro.

En la parte de la fase 2, el menor pasa a realizar la evaluación psicofísica del Centro Médico Constitución (Cemeco), después la tipificación de sangre o pueden optar por presentar carnet de la cruz roja, acudir a la charla de educación vial, pasar por el área de registro nuevamente y por último pero crucialmente importante aprobar el examen teórico con al menos 65 puntos.

Para finalizar van a la captura de sus datos, la toma de la fotografía y firma para poder recibir el carnet de aprendizaje.

Para estar preparados ante las evaluaciones a parte de las requeridas en la plataforma del Intrant se encuentran manuales de conducción y simulador para examen teórico para que tengan todos los materiales que les permitan obtener el mejor de los resultados.

El procedimiento se puede hacer de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de forma presencial, tarda alrededor de dos horas y dos horas más en tiempo de respuesta de acuerdo con el portal de la institución de tránsito.