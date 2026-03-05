Nueva licencia inicia con alta demanda y confusión en costos

El proceso de expedición de la nueva licencia de conducir avanza con una alta participación ciudadana, según se pudo observar este miércoles.

El director de Licencia del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Augusto Pérez Sánchez, informó que desde el inicio de la implementación se ha registrado una notoria afluencia de personas interesadas en actualizar su documento.

Aunque no se ofreció una cifra exacta del total de licencias emitidas hasta la fecha, Pérez Sánchez indicó que alrededor de mil personas fueron atendidas en el Intrant en una sola jornada.

Además confirmó que las estadísticas oficiales suelen consolidarse al cierre del día, ya que las labores se extienden hasta altas horas de la noche.

En cuanto al tiempo que se tarda para realizar estos trámites, según Pérez Sánchez esto varía conforme al proceso que se vaya a realizar.

Una renovación puede tardarse alrededor de 30 minutos, mientras que quienes solicitan la licencia por primera se tardan entre una hora y media y hasta dos horas, debido a los requisitos adicionales.

En el caso de los motociclistas, explicó que anteriormente el proceso era más simple, pero ahora deben cumplir con evaluaciones psicofísicas, exámenes teóricos y pruebas prácticas. Esto, aunque requiere mayor tiempo, garantiza que el conductor esté debidamente capacitado antes de obtener el documento oficial.

“El cambio inicia desde el material. El documento está elaborado con un plástico de policarbonato de mayor resistencia y durabilidad, diseñado para perdurar durante los cuatro años de vigencia establecidos”, resaltó Pérez Sánchez al referirse a las ventajas de la nueva licencia.

Asimismo, integra consigo diferentes elementos de seguridad que dificultan su falsificación, entre ellos un código QR y símbolos patrios integrados en su diseño interior. Según explicó, estas medidas buscan reforzar la autenticidad del documento y elevar los estándares de control.

quitan uso de simuladores

“Otro de los cambios significativos es la eliminación del uso de simuladores como requisito único para la evaluación práctica. Ahora, los solicitantes deben demostrar sus habilidades conduciendo en condiciones reales, ya sea en motocicleta, automóvil, camión o vehículo de transporte de pasajeros, dependiendo de la categoría solicitada”, explicó.

Por el momento, este proceso solo se está realizando directamente en las instalaciones del Intrant, debido a que según el director en otros puntos de expedición aún no cuentan con los equipos tecnológicos necesarios para emitir el nuevo documento.

disgusto de los ciudadanos

José Francisco, uno de los ciudadanos entre las filas, expresó que se encontraba muy confundido debido a que según él y otros compañeros les han estado cobrando diferentes precios.

“Yo estoy pagando RD$2,500 por una licencia nueva cuando a mí me dijeron que era RD$900, ahora quiero que a mí me expliquen por qué él está pagando RD$900 y yo $2,500, entonces aquel dique RD$1,900, ¿tú me entiendes?, no hay una organización y entonces hasta el momento nadie nos explica por qué esa diferencia de precios”, dijo el ciudadano Leoni Féliz Ruiz.

