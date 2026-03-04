Director de Senasa dice desde el domingo afiliados compran medicamentos entre 10 a 15 minutos

Edward Rafael Guzmán Padilla, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), informó que desde el domingo primero de marzo los afiliados de esa aseguradora están adquiriendo su medicamento entre “10, 15 minutos”.

Se recuerda que los cambios en la plataforma, tras el destape del escándalo en Senasa, retardaban la compra entre una y dos horas.

Edward Guzmán explica retrasos en autorización de medicamentos: aprobaban recetas vacías Lea también

“Teníamos un tema con las autorizaciones en las farmacias con los medicamentos ambulatorios y ya a partir del domingo ha comenzado la regularidad y fluidez en la entrega de los medicamentos”, dijo Guzmán Padilla al ser entrevistado en el programa “Hoy Mismo” que se transmite por Color Visión.

Explicó que si la receta tiene algún “índice de ser fraudulenta, la alerta se dispara” y puede tardar más de los 10 y 15 minutos.

De igual forma, informó que desde el primero de abril de este año, Senasa implementará su propia plataforma.

Se recuerda que Compras y Contrataciones Públicas canceló el contrato con Farmacard, la empresa que funciona como intermediaria entre las ARS y las farmacias, y estableció un plazo de 90 días para sustituirla.

La decisión se tomó tras la empresa encontrar que se autorizaron recetas vacías.