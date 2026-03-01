Puesta en funcionamiento de Línea 2C del Metro “baja tapones” en Santo Domingo Oeste

Al entrar en funcionamiento la Línea 2C del Metro de Santo Domingo el pasado miércoles 25 de febrero, los motoconchistas de las distintas paradas aseguraron que la obra ayudó a descongestionar el tránsito en la zona.

Para los motoconchos, la construcción de esta nueva línea es considerada su salvación debido a la baja del tránsito y el flujo de pasajeros constantes, aunque esperan los resultados finales a la entrada total del metro.

Salvador Adolfo de los Santos, quien opera como presidente de los motoconchistas en la parada Pedro Martínez, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas en Manoguayabo, dijo que la cantidad de trabajadores en la unidad ha aumentado debido al flujo de pasajeros y la disminución de tiempo de espera en los tapones.

Aseguró que en horas pico resultaba caótico cruzar a los pasajeros al kilómetro 9, pero con la construcción del metro pueden aumentar la cantidad de pasajeros por día, debido a que dan más vueltas en corto tiempo.

“Ya todo el mundo quiere ser motorista, es que la cosa está bien ahora que está funcionando el metro y cuando abren las puertas, que empieza a llegar gente, es que uno está bien. Que pongan ese metro de este lado nos ayudó mucho con el tapón, fue un cambio del cielo a la tierra”, manifestó de los Santos, cuando se encontraba en la parada de motoristas.

También, Eladio Berroa, quien desde hace 20 años forma parte de la parada de motoristas ubicada en Los Alcarrizos, dijo que hasta la fecha en que entre en operaciones el metro, le llegan más clientes, incluyendo los que bajan del Teleférico de Santo Domingo, y la ruta de carros no le es factible.

“Yo busco mucha gente abajo, por Los Alcarrizos metido; la gente que también baja del Teleférico y no se puede ir en los carritos que pasan nos ayuda. Desde que está el metro, bajaron los tapones y llegan más pasajeros”, destacó Berroa, fundador de la parada de motoconchistas.

De igual manera, Saul dijo que el orden que hace años no se sentía en la zona volvió luego de la construcción del metro, haciendo que el trayecto deje de ser caótico y sea de mayor fluidez para llegar a sus destinos. Además, dijo que la construcción de parqueos en el metro aportó a que las personas dejen sus vehículos y tomen el metro, disminuyendo aún más los tapones.

Horarios temporales de la línea 2C del metro de Santo Domingo

En esta primera etapa, la línea estará operando de manera gratuita a partir de este miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa en un horario especial de lunes a viernes en la mañana, de 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, y en las tardes, de 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.

Los sábados operará de 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana y en las tardes, a partir del mediodía hasta las 4:00 de la tarde. Los domingos y días feriados operará de 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.