Desde satélite espacial hasta el fin de la era de los “intocables”, en rendición de cuentas.

Entre aplausos y emociones, el presidente Luis Abinader pronunció este viernes su sexto discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional donde repasó logros y avances alcanzados en las áreas más sensibles de la vida nacional y esbozó planes que marcan un futuro prometedor para República Dominicana.

Desde el lanzamiento antes de mayo de 2028 de un satélite al espacio desde Pedernales; dejar iniciado este año el primer proyecto de hidrobombeo del país y la ampliación de capacidad hídrica, energética y productiva, hasta la promesa de recuperar cada peso robado en el tema Senasa, fueron solo algunos de los anuncios hechos por el mandatario.

También esbozó a detalles logros alcanzados en las áreas de educación y salud, resaltando avances de hasta un 96 % en inserción escolar, con 800 mil matriculados en 2025; que no se tuvo ninguna muerte por dengue y el lograr “gran reducción” del embarazo en adolescentes, señalando que las cifras pasaron de 27,476 casos en 2021 a 11,961 en el 2025.

Con orgullo, anunció además que la República Dominicana ha sido propuesta por consenso de todos los países de las Américas para asumir, por primera vez en su historia, la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, órgano supremo de la Organización Mundial de la Salud.

El discurso pronunciado este 27 de febrero de 2026, durante la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional, por el mandatario dominicano fue el sexto de su gestión, el segundo de su segundo mandato y el más largo que ha pronunciado, tomándose aproximadamente 2 horas con 44 minutos para concluir sus palabras.

Previo a este discurso, las alocuciones de Abinader frente a la Asamblea Nacional muestran una tendencia ascendente, pasando de una hora con 28 minutos en su primera oportunidad a dos horas con 25 minutos en el año 2025, previo al de este año cuando rompió el récord.

puerto espacial comercial

El senador Omar Fernández permanece sentado, mientras otros aplauden de pie, durante un momento del discurso del presidente Abinader.José Alberto Maldonado

Entre las futuras apuestas del presidente Luis Abinader está el desarrollo de un puerto espacial comercial en el municipio de Oviedo, de la provincia de Pedernales, junto a la empresa estadounidense LOD Holdings.

“Quiero informar hoy que después de 3 años de negociaciones, este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense Launch On Demand (LOD) para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales”, manifestó el jefe de Estado durante la rendición de cuentas de este 27 de febrero de 2026.

Se trata, según el primer mandatario, “de una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global”, cuya inversión se estima en más de 600 millones de dólares de inversión.

Abinader no mencionó la fecha de realización de esta innovadora obra; sin embargo, aseguró que para antes de mayo de 2028 se lanzará un satélite o un cohete al espacio desde la provincia sureña de Pedernales.

Tras una ovación de los presentes en el salón de la Asamblea Nacional, el presidente saludó y agradeció a uno de los inversionistas de la innovadora obra.

política social

Abinader destacó los avances históricos alcanzados en materia de política social y la reducción acelerada de la pobreza, asegurando que su gobierno ha centrado cada política pública, inversión y reforma hacia el bienestar del pueblo dominicano.

José Ignacio Paliza, teniente general Carlos Hernández Onofre y Faride Raful, aplauden durante uno de los momentos del discurso del presidente Abinader ante la Asamblea Nacional.José Alberto Maldonado

Presentó cifras de la expansión de los programas sociales, el fortalecimiento de la protección a los sectores más vulnerables y el impacto directo de estas iniciativas en miles de hogares en todo el país.

Asimismo destacó que de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), durante el pasado año se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo y que, con este incremento, el país alcanza la cifra de 5,139,951 personas ocupadas, manteniendo la tasa de desempleo abierta en un mínimo de 5.0%.

pilar fundamental

El presidente Luis Abinader reafirmó que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la República Dominicana, al tiempo que anunció el impulso de una reforma legislativa y curricular orientada a diseñar un nuevo sistema educativo capaz de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía al año 2036.

El jefe de Estado informó que para alcanzar este objetivo se promoverá un amplio proceso de consulta y concertación nacional para garantizar que la transformación educativa sea un proyecto colectivo, que trascienda gobiernos y consolide una visión de país compartida.

la salud no comienza en el hospital

Durante su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader presentó los resultados alcanzados en el sector salud durante 2025, destacando que la República Dominicana avanzó hacia un sistema que comprende que la salud no comienza en el hospital, sino en la prevención, la atención primaria y la cercanía con la población.

La familia del presidente Abinader presente en la Asamblea Nacional, donde pronunció ayer su sexto discurso de rendición de cuentas.José Alberto Maldonado

El presidente Luis Abinader destacó que durante 2025 la República Dominicana consolidó un sistema de salud más preventivo, humano y eficiente, con la apertura de 30 nuevos hospitales y centros de atención, ampliación de infraestructura, incorporación de tecnología de última generación y fortalecimiento de la cobertura en todo el territorio nacional.

Asimismo resaltó la disminución de la pobreza general y la pobreza extrema en República Dominicana asegurando que desde el momento más duro de la pandemia hasta hoy, han salido casi 1.5 millones de personas de la pobreza y casi 1 millón desde 2019 “avanzando con determinación en uno de los objetivos irrenunciables de este gobierno: reducir la pobreza a los niveles más bajos de nuestra historia y entre los más bajos de la región”.

“Los datos revelan que entre 2024 y 2025, la pobreza general se redujo de 19% a 17.3%, lo que representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales”, dijo.

era de los "intocables"

El presidente Luis Abinader afirmó que la lucha contra la corrupción es la "columna vertebral" de su gestión, asegurando que en el país se ha acabado la era de los "intocables" y los privilegios ante la ley.

El mandatario vinculó la modernización del Estado no solo con la digitalización de procesos, sino con una transformación ética profunda.

El jefe de Estado fue enfático al referirse a los procesos judiciales por corrupción, citando específicamente el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde el Gobierno se ha constituido como actor civil ante el pasado director, Santiago Hazim y otros acusados. Abinader aseguró que los culpables no solo enfrentarán el peso de la ley, sino que su compromiso es garantizar la devolución de los fondos sustraídos.

obras públicas

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana ha ejecutado la mayor descentralización de obras públicas de su historia reciente, con una inversión récord en infraestructura que impacta todas las provincias del país, como parte de una visión de desarrollo territorial equilibrado.

El presidente Luis Abinader afirmó que para que el Estado llegue, cumpla y permanezca no basta con invertir estratégicamente, sino que es imprescindible gobernar bien, al destacar los avances alcanzados en el proceso de modernización institucional impulsado por su gestión.

También presentó un balance de las principales transformaciones ejecutadas en materia de eficiencia, transparencia y fortalecimiento de los servicios públicos.

transmisión eléctrica

También anunció inversiones estratégicas en la transmisión eléctrica para reforzar su extensión y seguridad, con el apoyo de compañías internacionales especializadas, con el fin de garantizar un sistema cada vez más estable, seguro y confiable.

“Las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan. Por eso, en el sistema de transmisión estamos haciendo inversiones importantes tanto en su extensión como en su seguridad. Hemos contratado compañías internacionales especializadas que nos están asesorando para aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo”, expresó el presidente Abinader.

Dijo además que garantizar la seguridad hídrica es asegurar el futuro del país y destacó que su gestión ha ejecutado la mayor transformación de la infraestructura de agua potable y saneamiento en la historia reciente de la República Dominicana.

“Y si hablamos de seguridad de futuro, tenemos que hablar del agua. Durante décadas fue, quizá, la inversión más postergada del Estado. Nosotros decidimos convertirla en prioridad nacional”, expresó el mandatario

El jefe de Estado señaló que desde 2020 se han impulsado acueductos nuevos, ampliaciones estratégicas, plantas de tratamiento, drenajes pluviales y soluciones de saneamiento en todo el territorio nacional.

alta tecnología

Informó que el Gobierno avanza en una estrategia de diversificación productiva y nearshoring, con el objetivo de posicionar a la República Dominicana en la industria de alta tecnología, específicamente en la fabricación de semiconductores.

El mandatario destacó que, tras consolidar el liderazgo regional en la exportación de dispositivos médicos, el país da un paso estratégico hacia sectores de mayor valor agregado, con miras a integrarse a las cadenas globales de suministro de tecnologías avanzadas.

hidrobombeo

El presidente Luis Abinader anunció que este año el Gobierno dejará iniciado el primer proyecto de hidrobombeo del país, en Sabaneta, provincia San Juan, con una capacidad de 250 megavatios: La obra está a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

“Este proyecto permitirá gestionar de manera más eficiente la creciente generación renovable y robustecer la confiabilidad del suministro nacional. Asimismo, culminaremos este año la presa de Guayubín, avanzamos en la construcción de la presa de Guaigüí e iniciaremos la presa La Gina en Baní, ampliando nuestra capacidad hídrica, energética y productiva”.

seguridad ciudadana

Afirmó que la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los ejes centrales de su gestión y aseguró que el año 2025 marcó un punto de consolidación en la estrategia integral del Gobierno para garantizar el orden público y la paz social en la República Dominicana.

El mandatario explicó que durante este período se fortaleció el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana mediante una estrategia que combina prevención, inteligencia, reforma institucional, control territorial y participación comunitaria, colocando la evidencia y los datos en el centro de la toma de decisiones.

violencia de género

El presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso inquebrantable del gobierno que encabeza, con el respeto, la igualdad y el rechazo absoluto a la violencia de género.

“Una sociedad decente no puede construirse sobre privilegios heredados ni sobre violencias normalizadas. Este gobierno ha asumido que la igualdad entre hombres y mujeres es un deber moral del Estado democrático”, manifestó el mandatario.

Destacó que la atención integral desplegada ha brindado casi 100,000 servicios a mujeres en situación de violencia. Se ofrecieron 67,000 asesorías legales y 24,000 asistencias psicológicas, logrando un total de 1,568 sentencias favorables en procesos judiciales.

cultura y deportes

En otro orden, dijo que el año 2025 marcó un hito en la gestión cultural de la República Dominicana, al consolidarse una visión estratégica orientada a democratizar el acceso a la cultura, preservar el patrimonio nacional y potenciar la innovación como motor de desarrollo social y económico.

Abinader dijo además que el Gobierno ejecuta una de las mayores transformaciones en infraestructura deportiva del país, con una inversión que supera los RD$5,295 millones, la entrega de 40 nuevas obras, el remozamiento de más de 150 instalaciones y la ejecución de cerca de 100 proyectos adicionales, así como la construcción simultánea de 56 techados multiusos en distintas demarcaciones.

democracia

El mandatario expresó que la democracia no se limita al ejercicio del voto, sino que implica respeto a la Constitución, garantía de independencia judicial, apertura a la crítica, protección de las minorías y ejercicio del poder con límites y responsabilidad.

En ese sentido, destacó que la República Dominicana continúa fortaleciendo su institucionalidad en un contexto internacional en el que este modelo enfrenta importantes desafíos.

El presidente Luis Abinader exhortó al pueblo dominicano a continuar trabajando por el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo del país y la consolidación de las instituciones, al afirmar que la construcción de una mejor nación es un proceso permanente que requiere el esfuerzo colectivo de toda la sociedad.

En su discurso, el presidente Abinader resaltó también el Diálogo Nacional por la Crisis de Haití, desarrollado en el marco del Consejo Económico y Social, tras convocar a los tres expresidentes de la República para consensuar una posición común frente a la situación del vecino país.

Asimismo, afirmó que el fortalecimiento de la defensa nacional constituye un pilar esencial para garantizar la democracia, la soberanía y la estabilidad de la República Dominicana, al tiempo que anunció el inicio del proyecto logístico más importante jamás concebido para la zona fronteriza.

“Asambleístas, esa defensa de la democracia, del Estado de derecho y de la estabilidad no es solo un ejercicio retórico ni una posición diplomática: es también una responsabilidad concreta del Estado, que se expresa en cómo protege su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de su gente”, expresó el mandatario.

Durante su mensaje dirigido al país, el jefe de Estado sostuvo que las naciones verdaderamente vivas no se detienen: avanzan, se transforman y se exigen más así misma para ampliar el horizonte de sus hijos, al expresar que “la independencia se proclamó una vez, pero la República se construye todos los días”. En ese sentido, recordó que la independencia enseñó que la libertad no se concede sino que se conquista y que la democracia no se presupone sino que se defiende