Abinader en caso Senasa: " tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado”

El presidente Luis Abinader reveló que en el caso de corrupción del Servicio nacional de Salud (Senasa) dice que los culpables tendrán que devolver hasta el último centavo.

Dijo que mientras él sea presidente no habrá escondites, no habrá silencios cómplices y no habrá poder que esté por encima de la ley.

“Y oigan bien. En los casos de corrupción, como el de Senasa, en el que el gobierno se ha constituido en actor civil, los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley, mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado. Y para eso, he instruido al equipo de recuperación del patrimonio público, quienes están aquí presentes. ¡No descansen hasta conseguirlo!”

Rendición de cuentas de Luis Abinader Lea también

En su discurso de rendición de cuentas, refirió que cuando asumió el poder en 2020, al juramentarse ante la Asamblea Nacional advirtió su lucha contra la corrupción y que no habría impunidad. “No habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro”, citó.

Reiteró en su discurso de este Día de la Independencia Nacional “el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia”. Hoy puedo decir, con la frente en alto y la coherencia intacta, que esas palabras se han cumplido”

La honestidad no es un discurso, afirmó el mandatario, sino que es una línea que no se cruza. y que la transparencia no es una opción, sino un deber.

“Y que nadie tenga dudas: yo tengo amigos, pero no cómplices y éste gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción. Cueste lo que cueste; me cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios”.

Video Abinader señala a Senasa y promete recuperar cada peso robado

