Cancelan 15 vuelos desde el AILA a Estados Unidos por tormenta invernal
Entre ellos hay ocho de la aerolínea JetBlue
Un total de 15 vuelos fueron cancelados este martes desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) hacia distintas ciudades de Estados Unidos, por la tormenta de nieve que afecta a ese territorio norteamericano.
Entre los vuelos cancelados, ocho de corresponden a la aerolínea JetBlue, y los demás vuelos afectados pertenecen a Delta Air Lines, Spirit Airlines y United Airlines.
En los últimos dos días, decenas de vuelos han isdo cancelados por el temporal invernal que tiene casi paralizadas distintoas ciudades estadounidenses.
Se les recomienda a los pasajeros contactar directamente a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre la reprogramación de sus vuelos y las alternativas disponibles.