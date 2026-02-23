En pocas horas abrirán al público la línea 2C del Metro

“Todo está listo”, aseguraron el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, para ser inaugurada la línea 2 del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, llamada línea 2C.

La apertura será encabezada por el presidente Luis Abinader mañana martes 24 de febrero a las 3:00 de la tarde.

Por medio de un comunicado, el director de la Opret explicó que este fin de semana se realizaban las últimas inspecciones y que todo va conforme a lo programado para su inauguración y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25 de febrero.

De su lado, el coordinador del Gabinete, Deligne Ascención, aseguró que esta nueva línea del Metro de Santo Domingo representará un gran alivio para miles de dominicanos que habían estado transportándose de manera precaria en esa zona, además de resaltar la calidad profesional y la entrega del equipo que ha estado al frente.

Impacto

Opret informó que en esta primera etapa, el tren impactará a más de un millón de personas. La obra que se ubica en el municipio de Santo Domingo Oeste permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de trayecto. El Metro conectará al Kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, abarcando una distancia de 7.3 kilómetros de extensión.

Descripción de la obra

La línea 2C constará de tres trenes similares a los de la línea uno, con la misma tecnología, seguridad, rapidez, eficiencia y confort, informó el director de operaciones, Ariel Rodríguez.

El transporte incluirá cinco estaciones, conexión directa con el teleférico de Los Alcarrizos y un túnel de 940 metros, que conectará la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera.

También forma parte de la obra la construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros con tres carriles. La misma será paralela a la autopista Duarte, convirtiéndose en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. La Opret informó que el viaducto se encuentra en su fase final de ejecución.

La primera estación es la Pablo Adón Guzmán, ubicada en la entrada de Los Alcarrizos; seguida de la Freddy Gatón Arce, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte; la estación 27 de Febrero se ubica en el kilómetro 13 de la misma autopista; mientras que la Franklin Mieses Burgos está ubicada en la esquina de la autopista con la avenida Monumental y la Pedro Martínez, en el kilómetro 9 y medio, intersección autopista Duarte con la avenida Los Beibolistas. El Gobierno informó que esta extensión operará de manera gratuita desde el próximo miércoles 25 hasta Semana Santa. Hace 17 años el Metro de Santo Domingo inició sus operaciones en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El primer proyecto presentado contemplaba seis líneas conectadas entre sí.

El ferroviario consta de dos líneas. La primera recorre Villa Mella hasta el Centro de los Héroes, entró en circulación en 2009y tiene un total de 16 estaciones.

La línea B-2 fue puesta en marcha en 2013 y recorre desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como “puente de La 17”. Más tarde se amplió con cuatro líneas adicionales extendiéndose hasta la avenida San Vicente de Paul con carretera Mella.

Línea 3-A, también llamada tramo Haina- avenida Luperón-Máximo Gómez soterrado, partiría desde Los Bajos de Haina y conectaría con la Línea 1, en la avenida 27 de Febrero. Tendría una extensión de 12.5 kilómetros y constará de 11 estaciones.

La Línea 3-B tomaría desde avenida Máximo Gómez hasta el Puente Juan Bosch soterrado, con una distancia de 3.55 kilómetros y 4 estaciones sin cruzar el puente.

La Línea 3-C cruzaría el puente Juan Bosch y llegaría hasta el Faro a Colon, específicamente en el Ensanche Isabelita, con una distancia de 6.45 kilómetros y 5 estaciones.

Las Líneas 4, 5 y 6 serían de menor longitud y servirían de enlace de las otras tres líneas anteriores.

La Línea 4 contará con una extensión de 2 kilómetros y 2 estaciones, la Línea 5 con una extensión de 3.40 kilómetros y 2 estaciones y la Línea 6 con una extensión de 2.5 kilómetros y una estación.

La Línea 5 interconectaría las líneas 3 y 2, por el trayecto de la avenida Luperón; la Línea 6 enlazaría las mismas líneas, pero en el tramo de la San Vicente de Paul, y la Línea 4 iniciaría en la parada Coronel Fernández Domínguez, donde conectará con la línea 2, en la calle San Martín, y entrará a la Zona Colonial.

En 2018, se le incorporó el Teleférico de Santo Domingo, que abarca desde el sector Sabana Perdida hasta la estación Eduardo Brito.