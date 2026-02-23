Cerca del 30 % del sistema eléctrico ha sido restablecido, informa ministro de Energía

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en rueda de prensa en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED).

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en rueda de prensa en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED).

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este lunes que cerca del 30 % del sistema eléctrico ha sido restablecido, luego de que gran parte del país sufriera una falla mayor que afectó el servicio energético.

“A pocas horas del evento, tenemos abastecido cerca del 30 % del total del sistema”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

Santos indicó que algunos servicios básicos como hospitales, sistemas de aguas potables, aeropuertos y el transporte urbano en general funcionan “en su gran mayoría, con bastante regularidad”, gracias a sus sistemas de respaldo.

“Nuestro principal objetivo es restablecer el servicio”, subrayó el ministro.

La falla eléctrica se produjo a eso de las 10:50 de la mañana en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

“Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación”, dijo el ministro.

Redacción Listín Diario

