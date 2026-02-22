¿Con quién se ha reunido la embajadora de Estados Unidos Leah Campos?

Hace 137 días el senado de Estados Unidos confirmó que Leah Francis Campos sería la embajadora estadounidense en República Dominicana, dando fin a cuatro años donde no hubo representación diplomática titular.

Desde entonces, y oficialmente hace 114 días, la agenda de Campos se abrió al país para tratar temas de interés para las naciones y, de ese modo, comenzar sus funciones diplomáticas marcadas por diversas reuniones con figuras del mundo político y empresarial del país.

Desde la apertura oficial de su agenda, Campos ha sostenido una serie de encuentros claves. Estas son algunas de las personas con las que la diplomática se ha reunido:

Sector gubernamental y seguridad

Leah Campos ha tratado diversas reuniones donde ha abordado cuestiones de la relación bilateral entre ambas naciones con un enfoque en materia de seguridad.

En ese sentido, la diplomática se reunió en 2025 con el entonces ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) Victor Bisonó; con quien, según un comunicado emitido por el MICM y una publicación en las redes del ministerio y la embajada, trató temas sobre “cómo avanzar en nuestra cooperación bilateral” así como aspectos de inversión y comercio.

Más adelante, luego de la destitución de Bisonó, Campos se reunión con el actual titular del MICM, Yayo Sanz Lovatón. Abordaron como punto principal el uso de la tecnología y la cooperación interinstitucional para la lucha contra el comercio ilícito con el objetivo de proteger y brindar estabilidad a los mercados formales.

Recientemente, se reunió con la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional. De acuerdo a una publicación en la red X de la vicepresidencia, se evidenció que la reunión se desarrolló en el despacho de la vicemandataria.

Aunque no se tienen mayores detalles de los temas tratados, en la publicación indicaron que conversaron sobre “asuntos de interés común en el marco de la relación bilateral”.

Del mismo modo, la diplomática sostuvo un encuentro con la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para dialogar sobre proyectos de colaboración en materia de seguridad, enfocados especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. En este encuentro también estuvo presente el procurador adjunto Wilson Camacho.

Como parte de los temas de lucha contra el narcotráfico, realizó un encuentro con José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD con el que se reunió para “reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las operaciones conjuntas en curso”, según la información dada a conocer por el organismo.

En este mes, mantuvo un acercamiento con Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa, con quien, según una nota de prensa, intercambió impresiones sobre el fortalecimiento de la seguridad regional y la cooperación estratégica en defensa entre ambas naciones.

Reunión con los Fernández

Durante el mes de enero y febrero del año en curso, Leah Campos mantuvo encuentros tanto con Leonel como con Omar Fernández. En la primera semana de enero, se reunió con el expresidente Leonel Fernández en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

En este encuentro y según un comunicado, conversaron sobre la situación actual del país, la educación, el fortalecimiento de la democracia, la cultura, seguridad y el pensamiento estratégico.

Más tarde en febrero, visitó el despacho del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández con quien abordó distinto temas como: inversión extranjera, desarrollo económico y trata y tráfico de personas.

Sector empresarial y sociedad civil

Central Romana Corporation fue la primera visita oficial de Campos a una empresa privada en el país. Se reunió con su presidente, José Fanjul Jr, y los vicepresidentes ejecutivos Ramón Menéndez, Eduardo Martínez-Lima y Leo Matos, con quienes recorrió las operaciones azucareras e instalaciones sociales de la compañía.

Asimismo, visitó Grupo PuntaCana donde se reunió con la familia Rainieri. Durante la visita, recorrió la zona franca y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Leah Campos, sostuvo un encuentro con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre estas estuvieron representantes del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), el Grupo Acción Cristiana, el Movimiento Matrimonio Feliz y JUCUM (Youth With a Mission).

En esta reunión, se destacó el rol de etas organizaciones en los procesos legislativos del país e hizo entrega de copias del Geneva Consensus del presidente Donald Trump, un documento internacional que rechaza el aborto y busca proteger la vida y fortalecer la familia.

Católica y conservadora

“Esposa, madre, católica, conservadora y cristiana”, es la forma en la que se describió la embajadora de Estados Unidos cuando era candidata al Noveno Distrito Congresional de Arizona en el año 2012.

Hoy, 13 años después, siendo la representación de Estados Unidos en República Dominicana, ha mostrado su religiosidad desde el minuto que arribó en el país.

A su llegada al territorio nacional el 30 de octubre de 2025, realizó su primera visita a la Catedral Primada de América con el fin de recibir la bendición antes de comenzada, oficialmente, su posición como embajadora.

Asimismo, en día de reyes, realizó una visita a la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia donde estuvo acompañada del monseñor Jesús Castro Marte y por el rector de la basílica, el padre Evaristo Areché, quienes la llevaron a conocer la historia y el significado de la Virgen de la Altagracia.

El pasado jueves recibió en la embajada de los EE.UU. a los líderes religiosos de la Coalición de Dialogo Interreligioso con quienes, según una publicación en las redes de la embajada, reafirmó su compromiso con las comunidades de fe “cuyo liderazgo es esencial para enfrentar desafíos sociales”.