Arrestan a William Rosario Ortiz para cumplir condena de 5 años por fraude en la Lotería Nacional

Las autoridades arrestaron y condujeron ante el Juez de Ejecución de la Pena a William Lizandro Rosario Ortiz, señalado como el principal cabecilla del entramado desmantelado en la Lotería Nacional bajo el nombre Operación 13.

La condena contra este hombre, sentenciado a cinco años de prisión, adquirió el carácter de definitiva e irrevocable.

Tras su captura, el Ministerio Público lo presentó ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para el cómputo oficial de la sanción, la cual deberá cumplir íntegramente en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El arresto se produjo en cumplimiento de la decisión emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia el pasado 31 de octubre de 2025.

El alto tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por Rosario Ortiz, ratificando así la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del 14 de marzo de 2024.

Rosario Ortiz fue hallado culpable de violar los artículos 179, 180, 265 y 266 del Código Penal, así como la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que el imputado fue el artífice del soborno a funcionarios públicos y el cerebro detrás del sorteo fraudulento.

Según el expediente acusatorio, Rosario Ortiz no solo concibió y coordinó el plan para manipular el sorteo de la Lotería Nacional, sino que también ejerció influencia indebida sobre los demás participantes, coordinó los pagos a sus colaboradores dentro de un concierto criminal previamente planificado y estableció los roles estratégicos para ejecutar el fraude que afectó la fe pública.

Otros condenados en el proceso

En el mismo fallo, la Suprema Corte de Justicia declaró culpable a Eladio Batista Valerio, condenándolo a tres años de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, conforme a las reglas del Código Procesal Penal.

El caso Operación 13 ya había logrado condenas previas contra otros implicados que admitieron su culpabilidad, entre ellos Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio. Condenados a cinco años (tres de prisión efectiva y dos suspendidos).

Miguel Mejía y Rafael Mesa, sentenciados a cinco años de pena suspendida.