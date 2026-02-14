Obispo solicita a Antigua Orden actuar con apego a las leyes

El obispo de la Diócesis Stella Marís de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, se reunió este viernes con Anyelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden, a fin de que reflexione sobre la posibilidad de que realice su marcha este domingo 15 como la tiene programada, pero que no la concluya en la pequeña vivienda de la familia del adolescente que perdió la vida en un hecho trágico en el sector Katanga, en Los Mina.

En el encuentro estuvieron presentes el sacerdote Gregorio alegría, así como miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel, Diego Pesqueira, vocero del cuerpo del orden y varios dirigentes de las juntas de vecinos.

“Ustedes tienen todo el derecho de hacer su actividad del próximo domingo, nunca le hemos pedido que no la realicen; si tienen el permiso oficial para hacerla, perfecto, pero hay un ritual del novenario que debemos respetar y espero así se haga”, dijo monseñor Ruiz.

Apuntó que los videos de la actividad no mienten sobre lo que allí se trató.

“Lo único que solicitamos, de la mejor buena manera, es que no la concluyan en la casa de la madre, que está ubicada en una calle sin salida, en el lugar es pequeño”, insistió.

El obispo reveló que la iglesia católica ha venido dándole acompañamiento a los familiares del joven en estos días.

Monseñor Manuel Ruiz pidió a Vásquez, de quien dijo que se ha ganado un espacio en la sociedad, consolidar su liderazgo realizando sus actividades apegadas a la ley y que sus acciones no se les vayan de la mano por dos tres que se cuelen en sus eventos.

Vásquez, líder de la Antigua Orden, dijo en tono firme que hará la actividad, aunque irá al final con una comisión a la residencia del adolescente.

El pasado seis de este mes, un joven dominicano de 14 años de edad murió a manos de dos haitianos en Los Mina de Santo Domingo Este, supuestamente por motivos pasionales.