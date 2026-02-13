Bancos y tiendas abren sus puertas tras incendio que destruyó edificio de L&R en Villa Mella

Totalmente destruido quedó el edificio de la tienda de electrodomésticos L&R Comercial, tras el incendio registrado la tarde del jueves en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Este viernes, la zona está acordonada con una cinta que dice “peligro”, y el edificio incendiado se evidencia con alto riesgo de colapsar. Los demás establecimientos de la concurrida plaza comercial, ubicada en la intersección de las avenidas Hermanas Mirabal con Charles de Gaulle, funcionan con “normalidad”.

Investigan origen del fuego

El siniestro que inició pasado las 4:00 de la tarde no dejó pérdidas humanas ni heridos, pero si materiales. Los bomberos investigan el siniestro, sin informar sobre las causas.

En un comunicado, la empresa L&R Comercial informó que esa sucursal tuvo pérdida total.

“L&R Comercial informa a nuestros clientes y al público en general que nuestra tienda ubicada en Villa Mella fue afectada por un incendio que ocasionó la pérdida total de las instalaciones y del inventario”, dice en el comunicado.

Aunque el daño es millonario, no se ha confirmado la suma específica que representa este incidente para el comercio.

En el caso de la tienda de zapatos Payless que se vio afectada, por estar justo al lado del comercio donde se originó el fuego, aún no ha dado ninguna declaración.

Sin miedo a que colapse

No obstante, a que se visualiza la estructura del edificio de tres niveles próximo a colapsar, varias personas se acercan a los alrededores a ver más de cerca las secuelas que dejó el accidente.