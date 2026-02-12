Sectores sin agua por explosión de tubería en Santiago recibirán el suministro de forma gradual

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que los sectores perjudicados tras la explosión de una tubería a consecuencia de los trabajos en el Monorriel de Santiago recibirán el suministro de forma gradual.

Estos sectores abarcan desde el Embrujo I, II y III, La Rosaleda, reparto Imperial, Villa Olga, La Española, reparto Ilusión, Villa María, Villa del Norte, barrio de los Militares, avenida Rafael Vidal, Jardines del Este, Las Carmelitas, La Moraleja y Los Álamos.

A través de un comunicado, la institución notificó que finalizó los trabajos de corrección de la avería en la tubería de 20 pulgadas ubicada en la marginal de la autopista Duarte, próximo a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El director de Acueductos de la institución, Elwin Rodríguez, informó que por disposición del director de Coraasan, Andrés Cueto, desde que se produjo la fuga, brigadas de la institución actuaron rápidamente para dar respuesta a los residentes en la parte este de la ciudad que resultaron afectados sin el suministro.

Asimismo, Rodríguez añadió que durante la jornada, trabajaron en coordinación con el equipo que participa en la construcción del sistema de transporte ferroviario.