Embajadora de EE.UU. cierra oficina de la DEA en Santo Domingo: No toleraré percepción de corrupción

Sin especificar la causa, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana anunció este jueves el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que se encuentra en Santo Domingo.

La embajadora Leah Campos publicó un mensaje en las redes sociales del órgano diplomático asegurando que no tolerará la corrupción, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, indicó esta tarde un mensaje transmitido a través de la red social X.

Luego de esto, Campos indicó que, “por ello”, decidió clausurar de manera temporal la sede de la DEA en el territorio dominicano.

Declaración de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos

Última visita

El pasado 4 de febrero, el administrador de la DEA en la región del Caribe, Michael Miranda, se reunió en República Dominicana con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.

En esa ocasión, Miranda destacó su firme apoyo a las operaciones de interdicción que realiza el Gobierno dirigido por el presidente Luis Abinader, conjuntamente con las autoridades estadounidenses, para combatir el narcotráfico, lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

En ese encuentro, ambos organismos de seguridad antidrogas evaluaron las acciones desarrolladas el pasado año y dialogaron sobre las estrategias que implementarán durante los próximos 10 meses.

Leah Campos

La embajadora Campos se encuentra en el país ejerciendo sus funciones desde el pasado 30 de octubre, luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara que fuese embajadora. La confirmación ocurrió casi un año después, ya que el presidente Donald Trump presentó su nominación en diciembre de 2024.

Durante los primeros cinco meses de gestión, la embajadora ha sostenido reuniones con el mandatario Abinader, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el expresidente Leonel Fernández, la DNCD, entidades empresariales, entre otras.