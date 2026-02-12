Condenan a 30 años a Nazario Mercedes, presunto asesino en serie

El tribunal Colegiado del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Ocoa condenó a 30 años de cárcel a Nazario Mercedes, de 66 años de edad, presunto asesino en serie.

Mercedes es sindicado de ultimar al menos cinco mujeres y dar por muerta a una sexta, en crímenes que datan desde 1995.

La condena se ejecuta tras ser encontrado culpable de la muerte de Daylin Darmelin de los Santos Ramírez, de 23 años, madre de 4 hijos, en un hecho ocurrido el 19 de marzo de 2022 en el municipio de Rancho Arriba, provincia Ocoa.

El tribunal lo declaró culpable de homicidio, agresión sexual y violencia de género configurados en el Código Penal en los artículos 295, 304 y 309 numerales 1 y 330.

Además, los jueces Alfis Brandeli Castillo, Dayham E. Rodríguez y Loida Amador Sención, lo condenaron al pago de 3 millones de pesos en favor de la madre de la occisa, Bilexis Margarita Ramírez.

Familiares de la mujer muerta por Nazario Mercedes lloraron de la alegría al escuchar la sentencia y expresaron su agradecimiento a los fiscales, abogados del Ministerio de la Mujer y a los jueces por la reclusión de Nazario quien deberá cumplirla en Najayo hombres donde actualmente guarda prisión.

Este medio observó cómo Nazario Mercedes fue rápidamente sacado del tribunal pasada la una de la tarde de este jueves, fuertemente custodiado.

La fiscalía de Ocoa estuvo representada por el fiscal titular Francis Valdez, Juan Ysidro Minyetty, MA. José Castillo, Germania Méndez, y en audiencia por el equipo de litigación, Ysidro Minyetty y los aspirantes a fiscalizadores Adonis Ramírez Zabala y Ramón Kinsley.

La fiscalía de Ocoa probó que en el caso hubo violencia y amenaza y que falleció por estrangulación mecánica.