Leonel muestra su nueva cédula: “Es la prueba de que el sistema funciona”

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, mostró este martes su nueva cédula de identidad y electoral, tras completar el proceso de renovación dispuesto por la Junta Central Electoral (JCE) y aseguró que el documento constituye una señal clara de que el sistema implementado por el órgano electoral está funcionando.

“Empiezo por enseñarles mi nueva cédula; le tapo los números para que nadie los vea, pero es la prueba de que el sistema funciona, y estamos confiados en que los 9.4 millones de ciudadanos que deben renovar su documento puedan hacerlo en tiempo hábil y ejercer su derecho al sufragio en el año 2028”, expresó Fernández al concluir el proceso.

El expresidente de la República valoró positivamente la ejecución del calendario establecido por la JCE, destacando que la Fuerza del Pueblo ha dado seguimiento permanente al proceso desde su anuncio, en cumplimiento de lo que establece la ley sobre la renovación periódica del documento de identidad.

Fernández resaltó además que la nueva cédula incorpora mayores niveles de seguridad y protección, al sustituir el PVC por policarbonato e integrar tecnologías como código QR y chip electrónico, lo que, a su juicio fortalece la confiabilidad del sistema de identificación nacional.

“Creo que la cédula que actualmente auspicia la JCE ofrece mejores garantías y seguridades que la anterior. El gran reto es el tiempo, para que los 9.4 millones de dominicanos puedan contar con su nueva cédula y ejercer plenamente su derecho al voto”, afirmó.

En el mismo acto, también renovaron su cédula de identidad y electoral una delegación de miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, así como otros representantes de la organización, como parte del proceso coordinado con las autoridades de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados ante la JCE.

La jornada se enmarca en la primera etapa del cronograma oficial de la JCE, que contempla la captura y entrega inmediata del documento de identidad a personas previamente focalizadas, iniciando por las dirigencias de las organizaciones políticas, como parte del fortalecimiento institucional y la preparación del sistema electoral de cara a los próximos procesos democráticos.