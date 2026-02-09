ProCompetencia investiga una colusión en licitación del INABIE

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio contra las agentes económicas Ana Esmeralda Santana, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana.

Las autoridades encontraron indicios razonables de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en un proceso de compras para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), convocado por el INABIE.

Mediante la Resolución núm. RII-DE-AAC-001-2026, la institución detectó múltiples coincidencias que sugieren una posible colusión, incluyendo vínculos societarios entre oferentes, el uso de una red de proveedores comunes y la presentación de documentos técnicos idénticos.

ProCompetencia aclaró que este proceso no prejuzga la culpabilidad, sino que busca garantizar la libre competencia y el derecho a la defensa. Este caso marca el inicio de las investigaciones de 2026, tras un año récord con 16 agentes involucrados en 2025.

Asimismo, se identificó la obtención de documentos clave, como cartas de referencia bancaria con numeración consecutiva, además de la presentación de programas de control de plagas idénticos, ejecutados por la misma empresa y por el mismo técnico fumigador, en fechas coincidentes.

“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, precisó la Dirección Ejecutiva.

La conducta investigada se tipifica, de manera preliminar, en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas.

La Dirección Ejecutiva de ProCompetencia aclaró que esta resolución no prejuzga la culpabilidad de las empresas investigadas, sino que habilita la fase investigativa para contrastar los elementos disponibles y garantizar el derecho a la defensa, conforme al principio de presunción de inocencia, hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.