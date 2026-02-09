A Milagros Ortiz Bosch le preocupan las declaraciones de diputado sobre cobros a empleados públicos

La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó que continuarán actuando de forma correcta en la persecución de funcionarios públicos vinculados a actos incorrectos al frente de instituciones públicas.

Ortiz Bosch manifestó que el gobierno tiene precedentes de varios casos de este tipo, por lo que continuarán haciendo lo correcto.

“Es una historia de acción, seguiremos actuando de manera correcta”, dijo.

Destacó que en conjunto a la procuradora de la República, Yeni Berenice Reynoso, se encargan de orientar y alertar en ese sentido.

Asimismo, se refirió a las declaraciones realizadas por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Moderno, Jorge Frías, quien criticó que empleados del PRM brinden informaciones a medios de comunicación sobre supuestos descuentos monetarios, calificándolas de inoportunas.

“Lo que me ha preocupado un poco es una opinión de un reconocido diputado de la parte Este, nosotros tenemos una ley de transparencia, que invita a denunciar, a explicar, cada ciudadano tiene la obligación, sobre todo si es empleado público de comunicar cualquier irregularidad para corregir”, señaló.

Asimismo dijo que es incorrecto estar en contra de las disposiciones de la ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, que exige que los servidores públicos denuncien irregularidades.

Insistió en que las declaraciones del legislador no son oportunas, sin adelantarse a juzgar.

Diputado del PRM advierte a empleados que den información a medios sobre descuentos en sueldos Lea también

“Yo creo que no es oportuna la declaración, esa es la palabra que yo puedo decir, porque el que juzga tiene que tener cuidado a juzgar a destiempo”, expresó.

Estas declaraciones se producen a raíz de una serie de reportajes presentados en el programa de la periodista de Nuria Piera, “N Investiga”, donde denuncian supuestos cobros realizados a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para un movimiento político.

Antes, en el mismo programa, se había denunciado una practica similar en el Instituto Tecnológico de Las Amércias (Itla).

El presidente Luis Abinader destituyó del puesto a Rafael Féliz, rector de la entidad.