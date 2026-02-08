Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Congreso

Diputado del PRM advierte a empleados que den información a medios sobre descuentos en sueldos

El legislador criticó que empleados del PRM brinden informaciones a medios sobre supuestos descuentos monetarios que se le realizan a su sueldo para financiar movimientos políticos.

Jorge Frías, diputado del PRM.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, emitió una advirtencia a los empleados del partido del Gobierno que, según sus palabras, están pasando informaciones a medios de comunicación a cambio de dinero.

A través de su cuenta de X, el legislador criticó que empleados del PRM brinden informaciones a medios sobre supuestos descuentos monetarios que se le realizan a su sueldo para financiar movimientos políticos.

Asimismo, les indicó a estos empleados que si el partido oficialista pierde las elecciones de 2028, “es para afuera que van”.

“Bajo mi responsabilidad, les digo a los empleados del PRM que están pasando informaciones a medio de comunicación, por un par de pesos, que real o supuestamente les descuentan, que se preparen que si perdemos en el 28, van a desear los descuentos, es para fuera que van”, escribió Frías en X.

Las declaraciones del diputado se producen a raíz de una serie de reportajes presentados en el programa de la periodista de Nuria Piera, “N Investiga”, donde denuncian supuestos cobros realizados a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para un movimiento político. 

Publicación en X del diputado Jorge Frias

