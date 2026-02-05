La Policía de Ocoa busca hombre que escapó del cuartel donde estaba detenido por robos

Agentes de la División de Investigaciones Criminales (DICRIM) y de la policía preventiva activan la búsqueda de Adoni Medina, quien escapó ayer tarde del cuartel policial mientras se llevaba a cabo el protocolo de su encierro en la celda.

La información la suministró el teniente coronel José Miguel Rodriguez, comandante en San José de Ocoa, quien indicó que el hombre que había sido apresado para ser investigado por diversos robos en este municipio, pero aprovechó un descuido de los agentes que lo custodiaban y escapó por la parte trasera del recinto policial esposado.

Vecinos residentes en la calle Josefa Mascaró y otros lugares dijeron a este medio que vieron al hombre correr y se ocultó en algunas viviendas sin que fuera visto por los agentes que lo perseguían.

La búsqueda se intensifica por parte de diversas unidades de diferentes agencias adscritas a la institución.

Al cuartel policial local se presentó la madre de Adony Medina la cual solicitó a las autoridades policiales preservar su vida e integridad física.