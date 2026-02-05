DNCD
Detienen joven croata de 21 años con 14 paquetes de cocaína en en aeropuerto Las Américas
En este operativo participaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), apoyados por inspectores de Aduanas (DGA) y coordinados por el Ministerio Público.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó el apresamiento de un joven de 21 años, de Croacia, cuando intentaba sacar del país 14 paquetes de cocaína, en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).
El detenido fue identificado como Frankfurt, quien llevaba la droga en su equipaje de mano y fue detectado por las maquinas de rayos X.
Por instrucciones del fiscal actuante y en presencia del imputado, se procedió a realizar una revisión mas exhaustiva, encontrando dentro de una mochila de color negro, 14 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, forrados con fundas plasticas de distintos colores.
Las autoridades arrestaron al joven, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.
El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a otros posibles implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.
Los 14 paquetes de la droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.