Cámara de Cuentas admite retrasos en auditorías de instituciones envueltas en casos de corrupción

“Estamos trabajando”, fue la respuesta de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, al ser cuestionada sobre el avance en auditorías de instituciones involucradas en supuestas irregularidades y deficiencias como el reciente caso del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) o el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Aclaró que, aunque el procedimiento que conlleva esta revisión sistemática, solicitado por el Ministerio Público y ellos mismos como órgano de control, es ejecutado según lo establecido, todavía no tienen los resultados listos.

“Ya estaban incluidas desde antes de todo esto, pero ustedes saben que son instituciones muy grandes y con grandes inversiones, que nosotros tenemos que hacer un trabajo sumamente adecuado”, comentó a los medios durante el acto de apertura del portal web “Ojo Ciudadano”.

Una revisión breve a la página web de la entidad estatal permite corroborar que las últimas interventorías correspondientes a las instituciones que hoy se ven envueltas en escándalos de supuesta corrupción y desfalco fueron realizadas en períodos lejanos, como es la del SeNaSa, que fija una data del 2017-2019, o del ITLA, cuya última fue en el año 2010.

La actualización de estos expedientes en administraciones públicas resulta fundamental para la claridad en el manejo de los recursos, eficiencia en el gasto y transparencia, especialmente para los funcionarios que ocupen nuevas posiciones y necesiten registro sobre la legalidad de los estados financieros o detección de alguna irregularidad.

Ejemplo de esto es la Dirección General de Aduanas (DGA), cuya última auditoría posee fecha del 2016-2019; el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) durante el intervalo del 2015-2019; o el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), realizada en el lapso 2022-2023.

Cada una de las mencionadas experimentó en días recientes cambios en su jefatura y es interesante resaltar que los mismos tampoco poseen declaraciones juradas en estos nuevos cargos actualizadas.

Dicho esto, Polanco admitió que para este año tienen pendiente 79 auditorías de los distintos ministerios de varias gestiones presidenciales, pero su gran mayoría corresponde al gobierno actual, agregando que la ciudadanía puede alertar de irregularidades en estos organismos en la página “Ojo Ciudadano” para proceder a evaluar si se lleva o no el cumplimiento de las normas en la entidad denunciada.

Advirtió además que las alcaldías suelen ser las que más reciben denuncias en este portal web debido a su ubicación remota, poco control y más manejo de presupuesto público, junto con la falta de conciencia y conocimiento que carecen, siendo evidente el conocimiento de información gerencial, administrativa y financiera que necesitan para el manejo correcto de los recursos.