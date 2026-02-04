Castro Marte invita a misa en “defensa de nuestra nacionalidad”

El obispo de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, convocó a una misa el próximo sábado 21 de febrero en búsqueda de unir a la sociedad dominicana “por la defensa de nuestra nacionalidad”.

“El objetivo de esta eucaristía es unirnos en oración por la defensa de nuestra nacionalidad, soberanía, territorio, cultura y nuestra identidad, así como por el respeto y la preservación de nuestros símbolos patrios: la Bandera y el Escudo Nacional”, reseña el comunicado enviado por Castro Marte.

Para la misa que será celebrada a las 10 de la mañana en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, el mismo señaló que la invitación está dirigida a hombres, mujeres, empresarios, grupos gremiales, sindicatos, militares, dirigentes sociales, sacerdotes, dominicanos; además a políticos, grupos gremiales, sindicatos, militares, dirigentes sociales, entre otros.

“En estos tiempos, creemos firmemente en el poder de la fe, la unidad y el compromiso cívico como pilares fundamentales para el fortalecimiento de nuestra nación, ya que, con la presencia de la Virgen de la Altagracia, el ser dominicanos siempre será fortalecido, porque ‘Tatica’, como los dominicanos le llamamos, ha intervenido siempre en los momentos difíciles de la República Dominicana, para protegernos de fenómenos naturales, injerencias y de otros hechos que pretenden romper nuestra armonía como nación”, indicó el monseñor.

Castro manifestó quien será él que oficiaría la eucaristía.

“Con espíritu de recogimiento, paz y amor a la patria, elevaremos nuestras plegarias a Dios para que ilumine a nuestro pueblo y a sus líderes, y nos conceda sabiduría para proteger el legado que hemos recibido y que debemos preservar para las futuras generaciones. Esperamos contar con su valiosa presencia en este acto de fe y afirmación nacional”, exclamó Castro Marte.