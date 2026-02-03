Deterioro del tendido eléctrico cobra cuatro vidas en Gaspar Hernández, en dos años

Un comunitario del municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, hace un llamado a las autoridades para corregir un tendido eléctrico el cual, ya ha cobrado cuatro vidas en un período aproximado de 2 años.

La denuncia fue realizada por el doctor Gilberto Tejada, quien explicó que el tendido eléctrico fue colocado de manera rudimentaria por residentes de las comunidades de El Jobo, Loma de Yerba, Las Palmas, Las Sabanas y otras zonas aledañas, utilizando palos cortados en la misma comunidad. Sin embargo, según indicó, la empresa distribuidora de energía Edenorte, continúa cobrando el servicio pese a las condiciones precarias y peligrosas en las que se encuentra el tendido eléctrico sin arreglar la situación.

“Nosotros le hemos llevado quejas a todo el mundo y nadie hace caso”, expresó Tejada.

El primer fallecimiento ocurrió hace aproximadamente dos años, tras un hombre de Arroyo Grande hacer contacto con el tendido. Posteriormente hace un año y medio, la tragedia volvió a repetirse cuando un niño de apenas 12 años, mientras se desplazaba en un mulo, levantó una vara e hizo contacto con el cableado y falleció.

El caso más reciente ocurrió hace cerca de dos meses cuando dos hermanos residentes de Santiago, se encontraban comprando hierro por la zona, al lanzar un lazo para amarar una nevera este hizo contacto con la línea eléctrica y ambos fallecieron.

“Cuando se cae un palo eso es un cable que lleva siete mil voltios, eso es terrible”, manifestó el doctor.

Tejada asegura, que a pesar de que un grupo de comunitarios ha presentado quejas en varias ocasiones, ninguna autoridad ha intervenido con esta situación ni le han comunicado alguna pronta solución , lo que mantiene a los residentes en constante riesgo a quienes viven o transitan por estas comunidades.