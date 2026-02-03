Proponen que carretera de Monte Plata lleve el nombre de Ramón Alburquerque

Una carretera importante de la provincia Monte Plata llevará el nombre del ilustre ingeniero Ramón Alburquerque; al menos así lo propone un grupo de funcionarios y líderes locales, para honrar la memoria de una de las figuras más ilustre del ámbito político y de la vida pública nacional.

Se trata del tramo de unos 30 kilómetros de longitud que comunica al Cruce de Boronga-Sabana Grande de Boyá-Autopista Juan Pablo II, que en la actualidad corresponde a la carretera RD-23, la misma que constituye una vía panorámica que resalta por su singular belleza natural.

La vía con la que será recordado Ramón Alburquerque, quien falleció la semana pasada a los 76 años de edad, cuenta con impresionantes atractivos naturales, históricos y religiosos, entre los que destacan: La Iglesia Colonial de Boyá, como homenaje al último reducto de la raza indígena, Museo Histórico Lorenzo-Fernández, el Parque Fotovoltaico, las Montañas del Vigía y Maluco, escenario de combates de la Guerra de Restauración y hermosas villas de veraneo.

Asimismo, plazas y parques, proyectos ecológicos que incluyen Rancho Taino, La Playita, Museo Biblioteca Hermanos Zambrano, la pista de deporte extremo Conejo Park, Rancho Don Sergio, Rancho Melisa, Complejo turístico Serapuis Creen.

Además, la vía conecta con los parques Nacional Los Haitises y de la Biodiversidad-Salto Socoa.

De igual manera, contempla paradores fotográficos, bustos de entrada y salida, tarjas o monumentos, indicando elevaciones o lugares de interés histórico y cultural.

Los funcionarios y líderes locales indican que la carretera Ramón Alburquerque, en términos turísticos, sería la "Ruta de los Sabios".

Propuesta

A los fines de concretar y presentar la propuesta a los legisladores y alcaldes de la provincia de Monte Plata, en busca de lograr el señalado propósito, trabajan técnicos de la Cámara de Comercio y abanderados del proyecto, encabezados por Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario; Asmir Aquino, representante del Clúster Turístico-Serapuis Creen; y Ángel Contreras de la Fundación de Desarrollo de la provincia Monte Plata.

De igual forma, Osiris Mejía, director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá; Julio Figari, empresario de Monte Plata; Héctor Zambrano, escritor; Gidel Ramírez, director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Monte Plata; e Ydal del Santos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Monte Plata.