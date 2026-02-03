¿Por qué se prevé una tregua en el “friito” el jueves?

El sistema frontal se encuentra casi estacionario sobre el canal de la Mona, generando campos nubosos, temperaturas frías y ráfagas de viendo en todo el país, hace que el frío que se siente en República Dominicana continúe las próximas horas.

Será a partir del jueves, que el viento comenzará a cambiar, gradualmente, del nor-noreste al sureste, y se sentirán temperaturas más cálidas, según explicó Caridad Hernández, predictóloga del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Hernández hizo un recuento de las temperaturas más bajas que se han registrado en los últimos días. En el caso de Alto Bandera y Valle Nuevo, en la cordillera Central, con 8 y 10 grados, respectivamente.

En Santo Domingo las temperaturas mínimas han estado entre los 18 grados y la máxima en 25, con puntos donde ha sido más notable el descenso.

El fin de semana vuelve el frío

De acuerdo con el boletín meteorológico de este martes, publicado por el Indomet, aunque habrá un giro gradual del viento al sureste el jueves y se elevará nuevamente la sensación térmica, “se espera que esta descienda nueva vez el próximo fin de semana, debido a un nuevo sistema frontal”.

En cuanto al oleaje, sigue anormal, por lo que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo en Monte Cristi hasta Cabo Engaño en La Altagracia.

En la costa caribeña deben navegar con precaución sin aventurarse mar a dentro.