Francisco Javier: “El PLD es el único en capacidad para derrotar al PRM”

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que esa organización en la única que está en capacidad para derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones del año 2028.

García fundamentó su afirmación en la capacidad, la experiencia, la estructura organizativa, la vocación de servicio y el historial de buen gobierno con que cuenta el PLD en la actual coyuntura que vive el país.

“La población dominicana pasa por momentos difíciles debido al deterioro de las condiciones de vida ante una gestión gubernamental del PRM que ha significado un retroceso respecto a los niveles de bienestar alcanzados durante los veinte años de administración de la organización fundada por Juan Bosch, un hombre que sirvió de guía y de inspiración”, reseñó el miembro de comité político.

El mismo sostuvo que se trabaja incansablemente, “fortaleciendo la organización no sólo en nuestros recorridos, si no en las grandes y formidables asambleas que encabeza el presidente del PLD, Danilo Medina”.

“Lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana ha retomado su dinámica de trabajo y esa es la antesala de la victoria electoral del 2028”, expresó.

Dice qué sabe que “hacer para ganar”

García aseguró que sabe perfectamente qué hacer en el proceso de canalización del voto opositor, a fin de garantizar la vuelta del sosiego a la República Dominicana.

“Sé cómo se ganan las elecciones, pero también cómo se pierden; por lo tanto, trabajamos en el diseño estratégico de una campaña electoral en la que cada dirigente tendrá tareas asignadas y supervisadas para obtener el triunfo”, expresó.

Precisó que retomará la conexión que, coyunturalmente, el PLD perdió con las diferentes organizaciones de la sociedad y de la población en general, “recobrando la esperanza, la confianza y la certeza de que volveremos al poder en el 2028”.