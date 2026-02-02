Alcaldía de Baní pública en redes lista de empresas que les adeudan

La alcaldía del municipio de Baní publicó en sus redes sociales una imagen con nombres de comercios y el monto que adeudan con esa entidad por los servicios que reciben del ayuntamiento.

Lisselot Zapata, encargada de Comunicación de la alcaldía, indicó que las empresas tienen “varios años”, que no pagan por los servicios.

A pesar de que la publicación es de hace una semana, los deudores aún no se han acercado a realizar el pago.

En la lista se lee: Parador Contento con una deuda de 808,000 pesos; Mi Rancho Comedor y Fritura, RD$469,364; Supero Tienda Nin Gaus, RD$162,09.60; Elixir Pool RD$261,230; Yeremi Celular Parts, RD$46,849; Funeraria Jorem RD$161,773.60; Tienda Divas, RD$311,355; Super Colmado Play Ball, 122,174.50; Xavi Super Fría, RD$103,718 y Farmacia Mejía, RD$ 46,770.

“Se duró alrededor de un año con el proceso de cobro. Primero con visitas informando sobre las deudas, luego, se pasó a las notificaciones a través del Departamento de Gestión Tributaria, se les facilitó la opción de realizar acuerdos de pago. Luego, a finales de octubre, principios de noviembre de 2025, se les informó que de no ponerse al día o pagar parte de la deuda serían expuestos en nuestras redes sociales. Nadie se acercó, ni se han acercado”, comunicó Zapata.

Aunque tras la publicación, muchos han expresaron “que ahora no pagarán”, Zapata informó que otros comercios que también tenían pequeñas deudas de menos tiempo “se han acercado a pagar”.

A pesar de la deuda, explicó a LISTÍN DIARIO, que el servicio de recogida de desechos sólidos y los demás se sigue brindando en esos locales.

La encargada de comunicación, dijo que lo que corresponde ahora es notificar a esas empresas a través de una intimación vía alguacil.

“Invitamos a todos los dueños de negocios que mantienen deudas por el Ayuntamiento de Baní a acercarse al Departamento de Gestión Tributaria a la mayor brevedad posible, para regularizar su balance pendiente. Agradecemos su colaboración y el compromiso de mantenerse al día con sus obligaciones municipales”, concluyó.