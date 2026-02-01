Tres muertos y 5 heridos en accidente de tránsito ocurrido este domingo en la circunvalación de Baní

Tres personas fallecidas y cinco heridos, es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la avenida de circunvalación de Baní, donde varios vehículos colisionaron.

El siniestro se produjo a eso de las 9:30 de la mañana, en el tramo este de la vía, próximo a Ojo de Agua, en la zona del Distrito municipal de Paya.

Tirados en el pavimento se podía observar los cuerpos de personas heridas, que se quejaban de dolor, mientras otros cuerpos lucían inerte.

Según el informe preliminar que maneja la Digesett, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los fallecidos son tres y los heridos cinco, aun sin identificar.

Las autoridades continúan en el proceso de verificación de los datos para establecer de manera oficial cantidad de víctimas y las circunstancias del fatal siniestro.