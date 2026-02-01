Diez frases para entender quién fue Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque nació en una loma de Monte Plata, cerca de Hato Mayor, el 5 de junio de 1949.

Fue presidente del Senado de la República y presidente del Partido Revolucionario Dominicano y un político de convicciones firmes y posiciones claras.

Su accionar político le llevó a registrar en la cultura popular la frase “Entren todos, coño”, en un forcejeo con policías en las inmediaciones de la Liga Municipal Dominicana.

Junto a esa hay otras frases que ayudan a entender su comportamiento en la vida pública y en el quehacer político nacional.

1999

“¡Cuidao! Entren todo, entren todo… ¡entren todos coño! Entren, mire carajo, entren to por ahí”.

Sus dichos se produjeron en las inmediaciones de la Liga Municipal Dominicana a finales de enero de ese año. Era senador de Monte Plata y el presidente de sus compañeros.

1999

“La política de deuda externa será cautelosa y selectiva, sobre todo en la contratación de nuevos empréstitos, procurando la obtención de un flujo neto positivo de recursos ante los organismos de crédito multilaterales”.

Al dar estas declaraciones era presidente del Senado y el gobierno lo presidía Leonel Fernández.

2000

“La privatización se hizo con el propósito de eliminar los subsidios que había que darle a la corporación estatal y ahora tiene que dárseles a empresas privadas porque no instalaron a tiempo los medidores de flujos eléctricos”.

Hacía referencia a la privatización de las empresas eléctricas que impulso Leonel Fernández en su gobierno.

2002

A Hipólito Mejía: “Yo quisiera que él, y lo digo con todo respeto, fuera más Presidente, y todas esas expresiones de leña, todos esos boches, todas esas cosas, todo eso es impropio de un presidente; él tiene que dejar eso”.

2008

“El Gobierno parece no estar preocupado o carece de conciencia, en vista de que ni siquiera ha podido anunciar un plan bien estructurado orientado a dotar la nación de racionalidad en el consumo de electricidad y los combustibles”.

Aquí en su crítica al entonces presidente Leonel Fernández.

2008

“Los errores de Miguel Vargas derrotaron al PRD”.

Sus palabras llegaron después que Vargas Maldonado sacara casi un 42% de los votos frente a Leonel Fernández, quien ganó la reelección en el cargo. Era el presidente del Partido Revolucionario Dominicano.

Ramón Alburquerque nació el 5 de junio de 1949 y falleció el 30 de enero de 2026

2020

“A los amigos que nos felicitan por la designación en la "presidencia ejecutiva" de la EGEHID, pero sin funciones, agradezco sus palabras, les indico que nunca acepté, ya que no fue lo acordado y así como trabajo como nadie con lealtad exijo que se me cumpla”.

Su planteamiento llegó a través de Twitter el 25 de agosto de 2020, inconforme con el presidente Luis Abinader.

2023

“Las autoridades del PRM conformaron el padrón que adolece de cientos de miles de exclusiones y omisiones, como todas apoyan a Luis, son las únicas responsables de las consecuencias”.

Esta advertencia fue previo a la celebración de las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno donde el presidente Luis Abinader buscaba la reelección.

2023

“Si usted quiere un robot, invite a un robot. Se lo digo en serio, si usted quiere un robot usted invita a un robot. Oiga, es que me voy del programa. No, no, no… esa forma atropellante no acepto”.

Su reacción se produjo en el programa de televisión “Verdades al aire”, de CDN, canal 37, donde era entrevistado por el periodista Adolfo Salomón.

2026

Su hija, Mónica. “Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz”.