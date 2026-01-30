Ramón Alburquerque: El senador del "entren to" y una de las mentes brillantes de la política local

Frases históricas, aspiraciones políticas y posiciones firmes, tres características que fueron parte de la vida del dirigente político Ramón Alburquerque Ramírez.

Alburquerque fue un hombre con una larga trayectoria profesional, que le permitió ocupar cargos políticos y públicos en diferentes ocasiones.

El dirigente político nació el 5 de junio de 1949 en la provincia de Monte Plata. Su camino académico superior inició en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde se graduó de ingeniería química.

Posteriormente, y gracias a una beca, estudió Ingeniería Química y Ciencias de las Computadoras en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, allí amplió sus conocimientos en el área de computación.

Además, en 1981 se matriculó en McGill University, en Montreal, Canadá, y cursó la carrera Modelos de planificación y desarrollo Económico, continuándola en el país en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Alburquerque mantuvo su preparación en diferentes universidades donde desarrolló habilidades en administración pública y derecho administrativo, estratégica situacional, procesamiento de frutas tropicales y de oro.

Ramon AlburquerqueArchivo LD

Cargos políticos

Uno de los cargos políticos más reconocidos que ocupó Alburquerque fue la de secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, posición que le fue asignada por Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República entre los años 1982-1986.

El ingeniero también ocupó la presidencia del Senado de la República desde el 16 de agosto de 1998 hasta el 16 de agosto del año 2001. Además, representó a su provincia como senador en 1994-1998, 1998-2002 y 2002-2006.

Asimismo, mientras era secretario de Economía, desempeñaba la presidencia de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) hasta 1990. También ocupó la presidencia de la Comisión Nacional Técnica Forestal (Conatef), desde 1 de enero de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1972.

Por otro lado, en 2005 se convirtió en presidente del Partido Revolucionario Dominicano. En ese sentido, Alburquerque estuvo involucrado en el proceso de fundación del Partido Revolucionario Moderno y en 2023 lanzó su precandidatura a la presidencia de la República 2024-2028, por ese partido político. El anuncio de esa precandidatura la hizo con el eslogan de "Entre to".

En los comicios internos del partido sacó 21,527 votos y ocupó la tercera posición, detrás de Guido Gómez Mazara, que obtuvo 53,904 y del presidente Luis Abinader, que buscaba la reelección y sacó 879,458 votos.

El entonces presidente del Senado, Ramon Alburquerque, al saludar a Leonel Fernández en la rendición de cuentas del 27 de febrero de 1999. (Fotografía restaurada con Gemini)Juan Hernández | Última Hora

“Entren to…, entren todos coño”

“Entren to, coño”, fue la frase que utilizó Ramón Alburquerque a finales de enero de 1999 contra supuestos atropellos del gobierno de Leonel Fernández en la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

La problemática surgió por las posiciones que tenían los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y PRD por el control de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

“Era una reunión de 23 senadores y 16 decidimos ir a reclamar los derechos democráticos pisoteados por el Gobierno de Leonel Fernández. Fuimos con la Constitución en la mano y fueron ellos los que dispararon contra nosotros”, indicó Alburquerque al recordar la situación en una entrevista realizada en el programa de Extremo a Extremo.

En un momento en que Alburquerque y otros senadores querían pasar el cerco policial colocado en la LMD, y después de una discusión con los miembros del orden, dijo la frase “Entren todo coño”, forcejeando con los policías y logrando que algunos de sus compañeros entraran al recinto.

Según el propio Alburquerque, tres senadores sufrieron heridas luego del incidente. Uno de ellos fue Andrés Bautista, legislador por la provincia Espaillat y quien es hoy el ministro administrativo de la Presidencia.

Firmeza y posiciones

El 14 de agosto del año 2002 le pidió al entonces presidente Hipólito Mejía que se moderara frente a la población y le advirtió que "la capacidad de tolerancia de la población tien un tope".

"Yo quisiera que él, y lo digo con todo respeto, fuera más Presidente, y todas esas expresiones de leña, todos esos boches, todas esas cosas, todo eso es impropio de un presidente; él tiene que dejar eso", dijo al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo.

Durante la primera gestión gubernamental del presidente Luis Abinader también tuvo posturas duras con la administración del PRM.

El 15 de agosto de 2022 escribió lo siguiente en su cuenta en la red social X: “A dos años, resumen de yerros del gobierno PRM, desplome de la educación, alzas de facturas eléctricas, cierto descuido con inflación, descuido en la inmigración, abandono de perremeístas. Mano floja con criminalidad, cargos a oligarcas y algunos casos de corrupción”.

Situación de salud

En las últimas semanas, el nombre de Ramón Alburquerque ha ocupado espacios en la opinión pública por su estado de salud. El expresidente del Senado sufría cáncer de hígado, lo que provocó que sea sometido a procedimientos de salud en Estados Unidos y en República Dominicana.

El pasado 19 de enero fue traído al país para seguir con su tratamiento médico.

Hoy su hija Mónica Alburquerque Mora informó su fallecimiento.

"Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos.

Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz", señala en su publicación en la red social X.