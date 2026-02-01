Centro para no videntes cerró sus puertas debido al deterioro de la edificación en la que operaban

El Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), institución que brinda servicios gratuitos a personas con discapacidad visual, cerró temporalmente sus puertas debido al grave deterioro estructural de su edificio, que representa un riesgo serio para la seguridad de usuarios, docentes y personal.

La directora general del centro, Ana García, explicó que varios ingenieros han evaluado la infraestructura y han determinado que se encuentra en mal estado.

Sin embargo, no fue hasta que los visitó un último ingeniero que les dijeron que debían desalojar, por lo que se mantuvo en funcionamiento hasta el viernes.

García explicó que el centro presenta varias afecciones, como son columnas muy deterioradas y explotadas, por lo que los diferentes ingenieros que fueron al lugar coincidieron en el avanzado deterioro del edificio, por lo que la medida tomada de desalojar el lugar fue tomada de forma preventiva para salvaguardar vidas, ya que podría colapsar en cualquier momento.

Ante la falta de una respuesta concreta, la directiva del Cecapci anunció su disposición de realizar una protesta pacífica por tiempo indefinido, frente al Palacio Nacional el próximo 16 de febrero, con el propósito de pedir una intervención de las autoridades correspondientes con el estado del edificio.

De igual modo, la directora señaló que las autoridades del Ministerio de Educación de Santiago han mantenido la comunicación con la directiva del centro de atención especial, realizando gestiones para la asignación de un local alternativo. Sin embargo, es un proceso largo.

La suspensión de las operaciones del centro afecta de manera directa a decenas de personas con discapacidad visual, incluyendo estudiantes del sistema educativo público de la Regional de Educación de Santiago, así como de otras provincias del Cibao Norte, entre ellas Montecristi y La Vega, quienes reciben en el establecimiento servicios gratuitos de evaluación, orientación, terapias, capacitación e inclusión laboral.