El PRM rendirá tributo a Ramón Alburquerque este domingo 1 de febrero

El Partido Revolucionario Moderno ( PRM) informó que realizará honras fúnebres y guardia de honor al ingeniero Ramón Alburquerque, quien fue uno de los fundadores de esa organización política y falleció este viernes.

En un breve comunicado, el partido oficialista explica que los actos se realizarán este domingo 1 de febrero a las 11:30 a.m. en la Casa Nacional, ubicado en la 27 de Febrero.

Mientras que se espera que los familiares informen sobre el velatorio de los restos del destacado político dominicano.

Alburquerque falleció en Cedimat, duende fue ingresado el pasado 19 de enero, cuando fue traído al país desde Estados Unidos en un avión ambulancia.

El político y exfuncionario enfrentaba un cáncer de hígado.

Cargos políticos

Uno de los cargos políticos más reconocidos que ocupó Alburquerque fue la de secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, posición que le fue asignada por Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República entre los años 1982-1986.

El ingeniero también ocupó la presidencia del Senado de la República desde el 16 de agosto de 1998 hasta el 16 de agosto del año 2001. Además, representó a su provincia como senador en 1994-1998, 1998-2002 y 2002-2006.

Asimismo, mientras era secretario de Economía, desempeñaba la presidencia de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) hasta 1990. También ocupó la presidencia de la Comisión Nacional Técnica Forestal (Conatef), desde 1 de enero de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1972.

Por otro lado, en 2005 se convirtió en presidente del Partido Revolucionario Dominicano. En ese sentido, Alburquerque estuvo involucrado en el proceso de fundación del Partido Revolucionario Moderno y en 2023 lanzó su precandidatura a la presidencia de la República 2024-2028, por ese partido político.