Murió Ramón Alburquerque, expresidente del Senado

Falleció este viernes el dirigente político Ramón Alburquerque, quien estaba recluido en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) aquejado de cáncer de hígado.

Alburquerque enfrentaba complicaciones de salud y era tratado en los Estados Unidos. Fue traído al país el pasado 16 de enero. Recibía atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

Alburquerque fue presidente del Senado y representante de Monte Plata. Tenía 76 años al momento de su muerte

Sobre las honras fúnebres, se espera que sus familiares o el Partido Revolucionario Moderno ofrezcan los detalles.

Alburquerque fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano y uno de los miembros fundadores del hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno.

Su hija, Mónica Alburquerque Mora, informó su fallecimiento en la red social X.

"Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos.

Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz", escribió.

Entre las funciones públicas que ocupó el ingeniero Alburquerque están la secretario técnico de la Presidencia; presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y presidente de la Comisión Nacional de Energía, entre otras.

Desde hace varias semanas circulaban rumores del fallecimiento del líder político, hasta que arribó al país en un avión ambulancia el pasado 16 de enero, para continuar su tratamiento en Cedimat.

En los últimos años trabajaba en el programa radial "Los sabios en la Z", de la emisora Z101, donde explicaba temas complejos y técnicos de forma muy llana para su mejor comprensión a la ciudadanía.