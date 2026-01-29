Medio Ambiente emite informe sobre derrumbe en mina que dejó dos muertos y un herido en Puerto Plata

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se produjo un derrumbe en la mina de materiales conocida como El Cangrejo, ubicada en el sector María La O de la comunidad Cangrejos, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, hecho en el que fallecieron dos personas, padre e hijo, y otra resultó herida.

Las víctimas son el ex secretario general del Sindicato de Camioneros de Sosúa, Nicolás Domínguez Martínez de 61 años y su hijo Yariel Nicolás Domínguez de 23 años, mientras que Gregori Raúl Hernández Peralta de 34 años resultó herido en el accidente.

La institución expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con las personas afectadas por este lamentable suceso.

Según informó la institución, “tras el derrumbe, una comisión integrada por técnicos del Viceministerio de Suelos y Aguas y la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente en Puerto Plata, acompañados por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), realizó una visita de verificación al lugar, confirmando que al momento del incidente no se desarrollaban operaciones de extracción de material. De acuerdo con las informaciones recabadas, las personas afectadas se encontraban realizando labores de mantenimiento y prueba de un equipo pesado, en el momento en que ocurrió el suceso.

En los registros institucionales se verificó que el proyecto no contaba con permisos ni autorizaciones ambientales vigentes para la extracción, levante o transporte de materiales. Asimismo, los informes técnicos que reposaban en el expediente del proyecto contenían recomendaciones orientadas a reducir los riesgos por la inestabilidad del terreno, así como la ejecución progresiva de procesos de remediación en el área.

Mina el Cangrejo.

La institución exhortó a cumplir estrictamente las disposiciones técnicas y ambientales que regulan la actividad minera en el país para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas, y reiteró su compromiso de aplicar tolerancia cero frente a cualquier práctica que se desarrolle al margen del marco legal”.

Nicolás Domínguez y su hijo Yariel fueron sepultados la tarde del miércoles en el cementerio municipal de Sosúa.