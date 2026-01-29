Guía para obtener el pasaporte electrónico desde la cita hasta los requerimientos

En 2026 los dominicanos estrenan cédula y pasaporte electrónico, un proceso casi simultáneo, en que las personas podrán tener documentos en nuevo formato, con chip integrado, y cumpliendo con estándares de seguridad, según han indicado las autoridades.

La cédula de identidad y electoral, documento indispensable que deben portar los mayores de 16 años dentro de República Dominicana para sus derechos y deberes ciudadanos y el pasaporte, libreta imprescindible para viajar al exterior.

Si bien Listín Diario ha orientado a la población, partiendo de las publicaciones de la Junta Central Electoral, sobre el proceso para sustituir la cédula vieja por la nueva (proceso masivo a partir del 12 de abril), ahora lo hace con el pasaporte electrónico.

Ambos documentos nuevos ya están en manos del presidente de la República, Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje.

No necesita cambiar el pasaporte de inmediato, el actual sigue vigente.

La Dirección General de Pasaportes publicó este jueves el cronograma detallado para la renovación del pasaporte y un código QR donde se puede escanear y hacer la cita. Aunque no necesitas hacer el cambio de inmediato, ya que sigue vigente la libreta actual.

El 15 de enero fue la apertura de citas para ciudadanos con pasaportes vencidos, con menos de seis meses de vigencia, por agotamiento o primera emisión.

El 19 de este mismo mes inició el proceso de captura y entrega de pasaporte electrónico, ya para el 23 de marzo se irá expandiendo de forma gradual el servicio en Santo Domingo y la región norte.

Mientras que para junio de este año será el despliegue gradual en el exterior.

Pasos para hacer la cita

Entrando al enlace https://citas-e.pasaportes.gob.do/citas-v2 el ciudadano entra y aparece la pregunta ¿Qué desea realizar?

Aquí le pregunta al usuario si es a renovar o a sacar el pasaporte por primera vez, y le da a siguiente, donde está el formulario que pide sus datos personales. Dice que después de completar los datos y realizar el pago podrá seleccionar la fecha y hora disponible para su cita y la oficina seleccionada

Qué llevar a la oficina de pasaporte

El ciudadano debe llevar a la oficina de pasaportes su cédula física y una fotocopia de ambos lados; acta de nacimiento original que esté actualizada con el código QR, el pasaporte a renovar, copia de las páginas 2 y 3 y el recibo del pago de los impuestos.

En caso de ´pérdida, se requiere que el ciudadano acuda con una certificación de perdida de la Policía Nacional.

Si su renovación es por deterioro o agotamiento hay especificaciones. En el primer caso, copia de las páginas 2 y 3 y el pasaporte deteriorado, y si es por agotamiento, además de esas copias, la de la última página que indique que está agotado.

El costo del pasaporte

En este nuevo pasaporte que incrementa su precio en más de cinco mil pesos, hay una cobertura de repatriación para el dominicano que fallezca en el exterior, de hasta nueve mil dólares.

Con el pasaporte electrónico quedan abolidos los formatos del pasaporte que actualmente (análogo) se usa, por el que los ciudadanos pagaban RD$1,650, y su vigencia era de seis años , y el VIP que se otorgaba en menos tiempo y el costo era de RD$ $2,650.

Este pasaporte electrónico tendrá una vigencia de 10 años, pero el costo es de 6,700 pesos, con un aumento de RD$5,050.

Características

El pasaporte electrónico contiene una hoja de datos de policarbonato, un material plástico duradero y seguro, con un chip cifrado que almacena datos biométricos, demográficos y biográficos, cumpliendo con los más altos estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional ( OACI), según afirma la Dirección de Migración-