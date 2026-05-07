Selección Nacional de kartismo participará en dos eventos internacionales

La República Dominicana dirá presente en los eventos internacionales FIA Academy Trophy en Bélgica y España además del Latinoamericano de kartismo en Costa Rica, con la selección nacional de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), en las categorías Mini, Junior, Senior y Master.

Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA, junto a Raymi Guzmán presidente del Club Dominicano de Corredores de Kartismo (CDCK), resaltaron el gran nivel de los pilotos que estarán participando en ambos certamen que tendrán acción durante varios fines de semanas consecutivos.

Alonso González y Luis Cifre estarán compitiendo en el evento europeo FIA Academy Trophy en las categorías Junior y Senior respectivamente, enfrentándose a una parrilla de kartistas de más de 60 pilotos por categorías, corriendo el Kartodromo Internacional Lucas Guerrero - Chiva-Valencia en España y el Karting Genk – Genk en Bélgica.

Mientras que en el kartodromo P1 Speedway de San José, Costa Rica, estará el mayor número de la selección con Raymi Guzmán Jr, Ramses Santos Jr, Edder Herrera Jr

Sebastián Berroa, Shamir Licairac, Alaia Medina, Ethan Pichardo, Manuel Troncoso

Axel Cabrera, Santiago Benito y Nico Benito

Ambas selecciones estarán acompañados por un excelente equipo técnico, Adriano Abreu Sued y Kris Haase estarán junto a los pilotos González y Cifre, así mismo Carlos Abreu y Alain Giraldi estarán en Centroamérica, al tiempo el director de Comunicaciones de la FDA, Aquiles Ramírez, estará en Costa Rica como jefe de la delegación representando la institución de la mano con el presidente del CDCK.

Este año Alonso González, quien pertenece al equipo AKM Motorsport de Marco Antonelli con el cual corre el campeonato europeo, estará haciendo su debut en el FIA Academy Trophy Junior, mientras para Luis Cifre es su segunda participación, esta es la cuarta vez que República dominicana hace valer su plaza como miembro de la FIA a través de la FDA, al mismo tiempo, también es la segunda vez en año consecutivo que la selección nacional viaja a Costa Rica para el latinoamericano.

En el territorio centro americano Axel Cabrera logró el segundo lugar de la categoría Vortex VRL Senior y el tercer lugar del Campeonato Latinoamericano 2025, mientras que Raymi Guzmán obtuvo el tercer lugar de la categoría Junior, ambos manejando bajo la lluvia.

Los pilotos y la delegación se reunieron en el exclusivo restaurant Morgan’s de Cleaner Studio donde recibieron algunos uniformes y parte de la indumentaria que estarán utilizando, los cuales representan los colores de nuestra patria y a través del departamento de comunicaciones se estarán enviando contenido en la página oficial de la FDA de los resultados.