Persiguen a joven de 22 años que mató a su hermana de 13 en San Francisco de Macorís

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que activó la búsqueda y captura de una mujer de 22 años, quien ultimó por heridas de bala a su hermana de 13 años, durante un conflicto familiar que se encuentra bajo investigación, ocurrido en el sector Duarte Arriba.

La víctima mortal fue identificada como Anelsy Ceballos de Jesús.

En el mismo hecho resultó herido de gravedad Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en las periferias de una residencia, en momentos en que se originó una riña entre ambas hermanas.

“La presunta autora, identificada como Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se encuentra prófuga y se le exhorta entregarse por la vía que entienda pertinente”, expresó la Policía a través de un comunicado.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego.

En la escena fueron colectados casquillos calibre 9mm y tres armas blancas.

La Policía Nacional informó que continúan las investigaciones y exhortó a la presunta agresora a entregarse por la vía que considere pertinente.