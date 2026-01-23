Estas son las provincias afectadas por una vaguada este viernes

La Oficina Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes la incidencia de una vaguada y vientos moderados del este en el territorio nacional provocará chubascos dispersos en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat y Duarte.

Señaló que para la tarde, hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de vientos hacia la región suroeste, especialmente sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan y Elías Piña.

Para el Distrito Nacional se pronostican nubes dispersas con ligeros aumentos nubosos en la mañana. En la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán frescas y agradables: mínimas entre 20 grados y la máxima entre 29 y 31 grados.