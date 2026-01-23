Agrónomos realizarán marcha hacia el Palacio Nacional “para no quedar en el abandono”

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) informó este viernes la realización de una marcha hacia el Palacio Nacional en la que participarán representantes agropecuarios del país. La cita es el próximo miércoles 12 de febrero a las 10:00 de la mañana.

Víctor (Tito) Hugo Hernández, presidente del gremio, explicó que el objetivo de la caminata es llamar la atención del nuevo ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat y del presidente de la República, Luis Abinader, a la vez de presentar otras demandas que están exigiendo desde hace cinco años.

Entre las peticiones están: salario mínimo de 50,000 pesos, reposición de 350 agrónomos cancelados, pensiones para más de 1,600 agrónomos, el pago de cuatro meses de deuda para los técnicos de Sanidad Vegetal y la definición del estado de incertidumbre que viven más de 400 agrónomos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), luego de la fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura.

Tito Hernández narró que ha solicitado por diferentes vías una entrevista con Oliverio Espaillat, sin embargo, no ha sido posible y tampoco han tenido respuesta.

“Nosotros reconocemos que él es un ministro nuevo, pero también debemos decir que nuestra demanda y nuestras luchas son viejas”, dijo.

Hernández desde su posición entiende que el agrónomo es el que garantiza la seguridad alimentaria del dominicano y que sin este profesional no hay comida, por lo que contó que para estos servidores “se necesitan mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida, y eso es lo que estamos luchando… tenemos ya como cinco años en esto”.

Al mismo tiempo, destacó que para el trabajo que realizan, el beneficio que reciben es muy poco y que el sentimiento que comparten es el de abandono, por lo que extendió el llamado a todos los profesionales agropecuarios del país para que se unan a una sola voz con el fin de poder ser escuchados.

“Nosotros somos el sector que menos peso económico representa para el gobierno, somos 4,500 agrónomos; en el gobierno hay 120,000 maestros, 22,000 médicos y apenas hay 4,500 agrónomos. Por el monto de lo que estamos pidiendo y por la cantidad de beneficiarios, la demanda nuestra representa algo insignificante desde el punto económico”, sostuvo Hernández.