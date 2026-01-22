Acuerdan la llegada de más cruceros al puerto La Romana

La República Dominicana dio un paso decisivo para consolidarse como líder del turismo de cruceros en el Caribe tras el anuncio de una alianza estratégica entre MSC Cruceros y el Puerto de La Romana, mediante la cual el buque MSC Opera establecerá su base como homeport en La Romana durante todo el año.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa conjunta encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, el CEO de MSC Cruceros, Gianni Onorato, y Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo Resort & Villas y en representación de Central Romana Corporation, en el marco de la feria internacional de turismo celebrada en Madrid.

En su intervención, Pichardo subrayó que La Romana ha sido históricamente un eje clave donde convergen industria, conectividad y turismo, resaltando más de cinco décadas de desarrollo integral bajo la marca Casa de Campo Resort.

Este modelo, explicó, ha logrado integrar hotelería de alto nivel, desarrollo inmobiliario, deportivo y cultural, marina, puerto marítimo, aeropuerto y una amplia gama de servicios turísticos, sentando las bases para alianzas transcendentales de largo plazo como la alcanzada con MSC.

La elección de La Romana como puerto madre representa el inicio de una relación estratégica sustentada en la confianza mutua, la excelencia operativa y un compromiso compartido con el desarrollo sostenible.

Según explicó Pichardo, el acuerdo garantiza escalas semanales de MSC Cruceros durante los doce meses del año, lo que aporta estabilidad operativa, planificación a largo plazo y un impacto económico continuo y predecible para la región y el país.

Pichardo agradeció de manera especial a MSC Cruceros y a su CEO, Gianni Onorato, por la confianza depositada en La Romana y en la República Dominicana, y concluyó reafirmando que el país “no solo recibe cruceros, sino que construye alianzas, cuida sus destinos y lidera el futuro del turismo en la región”.

Como parte de esta operación, la alianza también integra a Isla Catalina, uno de los principales patrimonios naturales de la región Este, que es gestionada por Casa de Campo bajo criterios de sostenibilidad, conservación ambiental y experiencias turísticas de clase mundial.

“Operar como homeport durante todo el año sitúa a La Romana en un grupo muy reducido de puertos a nivel global”, afirmó Pichardo, destacando que esta designación envía un mensaje claro de que la República Dominicana es un socio confiable, competitivo y preparado para liderar el turismo de cruceros en el Caribe.

El ejecutivo contextualizó el acuerdo dentro de lo que calificó como el mejor momento de la historia turística del país, resultado de una visión clara y una efectiva colaboración público-privada.