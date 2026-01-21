Mujeres maltratadas y ultimadas marcan el arranque de 2026

El maltrato machista en los hogares dominicanos ha manchado con sangre el inicio de 2026, donde los verdugos amplían el radar de agresión asesinando incluso hasta las más jóvenes.

En solo unas semanas de haber recibido el año nuevo, los feminicidios encabezan la lista de muertes violentas en el país, dejando un luto sin cura.

Mujeres que un día fueron madres, esposas, novias, hijas, amigas y vecinas, hoy se encuentran sepultadas por la violencia de género.

Episodios violentos que en algunos casos iniciaron con maltratos psicológicos y escalaron hasta afectar el estado físico de la mujer. Con golpizas, puñaladas, machetazos, heridas de balas, asfixia, quemadas y estrangulamiento son solo algunas de las formas brutales en las que han asesinado a las víctimas.

Hoy, Awilda Encarnación, de 16 años de edad; Katherine Méndez, de 18; Rosmery Sosa, de 30, y Santa Sepúlveda, de 32, ya no viven. Cuatro voces que quedaron silenciadas.

awilda encarnación: a puñaladas

Con apenas 16 años de edad, Awilda Encarnación murió ayer tras ser atacada por su pareja sentimental, Raudin Gregorio del Villar Cabrera, alias "Sandy", quien huyó de la escena del crimen. Un hecho ocurrido el lunes en el sector Mélido, en San José de Ocoa.

Según relató Wilkin Antonio Encarnación, su hija fue herida por motivos que hasta ahora desconoce.

Aseguró que la adolescente llegó con vida al hospital San José y falleció al mediodía. Mientras el verdugo, en horas de la noche del lunes, se entregó a las autoridades policiales.

katherine méndez: Con un cortopunzante

Katherine Méndez, de 18 años, fue encontrada sin vida en el patio de su residencia, presentando múltiples heridas de un cortopunzante, el 4 de enero en el sector Los Peralejos, del Distrito Nacional.

El crimen fue ejecutado por el ciudadano haitiano Ambioris Breus, de 25 años, quien fungía como su pareja sentimental hasta esos momentos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo tras una discusión cuyos motivos se desconocen, luego de la cual el presunto agresor emprendió la huida de la vivienda.

La occisa dejó un niño de dos años que ahora está bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para su protección.

rosmery sosa: a puñaladas

Rosmery Sosa Rodríguez, de 30 años, fue asesinada de tres puñaladas por su pareja sentimental, José Ramón Montero. Un crimen perpetrado la madrugada del viernes 2 de enero en el sector Gualey, Distrito Nacional.

Sosa Rodríguez era madre de tres niños, de 13, ocho y seis años de edad. Los tres menores quedaron bajo el amparo de sus abuelas, mientras la familia clama por condena máxima.

Según recopilaciones periodísticas, aquel día la familia relató que la pareja había salido a compartir y regresaron antes del amanecer, momento en que se produjo una discusión que terminó en tragedia.

Tras el ataque con el arma blanca, Ramón Montero huyó de la escena, pero luego se entregó el viernes en la mañana en el Palacio de la Policía.

Dos días después del hecho, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado.

santa sepúlveda: Balazo en la cabeza

El feriado de Día de Reyes, Santa Sepúlveda, de 32 años, falleció por un balazo en la cabeza a manos de su pareja sentimental, Ballardo Manzueta Reyes. Un hecho ocurrido en el sector La Zurza, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con los testimonios de familiares, el verdugo, tras herir a la víctima, habría intimidado a otros miembros de la familia.

Asimismo, las autoridades informaron que hasta el momento Ballardo Manzueta se encuentra prófugo y es buscado.

La joven residía en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, y laboraba como profesora en un centro educativo ubicado frente al cementerio de Cristo Rey.

La víctima dejó dos hijos en la orfandad, de nueve y dos años.

Los restos de Santa Sepúlveda fueron sepultados en su comunidad natal Los Mosquitos de Yamasá, en la provincia Monte Plata.