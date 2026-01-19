Hombre mata joven de 16 años en San José Ocoa

Awilda Encarnación, de 16 años de edad, murió este lunes tras ser atacada por su pareja sentimental en el sector Mélido, en San José de Ocoa.

Según relató Wilkin Antonio Encarnación, su hija fue herida por motivos que desconoce por su pareja, Raudin Gregorio del Villar Cabrera, alias "Sandy", de quien dijo huyó tan pronto cometió el hecho.

Aseguró que su hija llegó con vida al hospital San José temprano en la mañana y que falleció a eso de las 12:00 del mediodía por negligencia, señalando que en el centro no había sangre.

Por su parte, la dirección del establecimiento de salud indicó que la menor llegó en estado de "sumo cuidado" donde habría perdido aproximadamente 2000 cc de sangre, se llevó a cirugía, y que a pesar de la intervención quirúrgica, horas después inició una parada cardíaca, siendo refractaria a maniobras de reanimación.

"A las autoridades que apresen a ese criminal", expresó tanto Wilkin como el abuelo de la fallecida, Francisco Encarnación.

De su lado, el comandante de la trigésima sexta compañía de la policía Nacional en Ocoa, teniente coronel José Rodriguez, y el fiscal Ysidro Minyetty, informaron que se activa la búsqueda del agresor.

Al caer la noche, el cadáver de la occisa fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias forenses (Inacif) en Azua para los fines correspondientes.

Dicrim en Ocoa

Un informe suministrado por la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) en San José de Ocoa que dirige el mayor policial, Gil Pedro Dicló Reyes, señaló que Awilda Encarnación residente en el municipio de Rancho Arriba de Ocoa, falleció a causa de presentar trauma penetrante de tórax por arma blanca, trauma vesical grado 4, trauma penetrante en la región inguinal izquierda.