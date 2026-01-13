Feminicidios en RD durante el 2025: ¿Qué pasó con los responsables?

Al cierre de octubre de 2025 en la República Dominicana se registraron 49 feminicidios cometidos por empleados del sector privado (12), trabajadores independientes (13), militares (FF.AA.) (6), policías (4) y un privado de libertad, mientras que en 13 casos no se especifica la ocupación del atacante.

Estos datos, tomados del boletín “Radiografía de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual” del Ministerio Público, también señala el estatus de los victimarios indicando que 29 (53.49%) fueron arrestados, 11 (25.58%) se suicidaron, 7 (16.28%) se encuentran prófugos y dos 2 (4.65%) fueron linchados por la comunidad.

De acuerdo con el boletín, el 63.27% de los feminicidios fue cometido por la pareja actual, mientras que el 36.73% restante correspondió a exparejas. Según el informe: “estos datos confirman que la mayoría de los feminicidios ocurren dentro del entorno íntimo motivados por dinámicas de control, celos o separación”.

El total de feminicidios a nivel nacional se concentraron principalmente en: Santo Domingo Este (8 casos), Distrito Nacional (6 casos), San Cristóbal (6 casos) y Santiago (4 casos).

Según los registros del año 2025, la ocupación más común entre las víctimas fue la de ama de casa, representando más de la mitad de los casos (26). Otras ocupaciones fueron: empleada del sector privado (6), estudiante (4), profesora (2), independiente (1), mientras que en ocho casos no se especificó la ocupación.

“La mayoría de las víctimas pertenece al grupo de 26 a 40 años, con mayor incidencia entre los 31 y 35 años (10 víctimas). Los victimarios presentan una distribución de edad de mayor a 50, lo que puede reflejar que la violencia feminicida ocurre principalmente en relaciones de adultos, jóvenes o de mediana edad, en contextos de convivencia o separación reciente”, se lee en el documento.

Según los registros al cierre del 21 de noviembre de 2025, los feminicidios con mayor concentración fueron en la mañana, mediodía y en la tarde antes de las 6:00 p.m. Entre las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. se registraron 19 feminicidios. Entre la 1:00 a.m. y 11:00 a.m. se registraron 20 casos.

El informe también explica que de los 49 feminicidios existentes al cierre del mes de octubre de 2025, 8 casos habían interpuesto denuncias y, por lo tanto, se habían emitido órdenes de protección y alejamiento.

Aunque el documento afirma que comparando estos datos con el mismo periodo del 2024 se evidencia una reducción en los feminicidios, los casos continúan alarmando a la sociedad e incluso a las mismas autoridades, puesto la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en agosto del pasado año, calificó como una “pandemia” los 48 femicidios que se habían cometido hasta esa fecha.